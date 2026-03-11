El S&P Merval extiende ganancias y los ADRs trepan hasta 5,5%, pero el riesgo país se afirma arriba de los 550 puntos + Seguir en









Los títulos soberanos en dólares suben en una jornada marcada por la volatilidad global, con el conflicto en Medio Oriente y la suba del petróleo que también presionan a los activos de riesgo.

La prima de riesgo aumenta en los mercados internacionales. Depositphotos

El S&P Merval y los ADRs vuelven a anotar ganancias este miércoles, en medio de un escenario de mayor volatilidad global por la escalada del conflicto en Medio Oriente. En ese contexto, el riesgo país se afianza sobre los 550 puntos básicos.

En la plaza local, los títulos en dólaresanotan subas generalizadas y trepan hasta 0,8% de la mano del Global 2029, seguido por el Bonar 2030 (0,6%). En ese contexto, el riesgo país se ubican en torno a los 554 puntos básicos.

Sin drivers locales claros —más allá de las compras de reservas del Banco Central (BCRA)—, los activos argentinos continúan afectados por el clima adverso en los mercados globales.

ADRs y S&P Merval El S&P Merval trepa 2,8% a 2.774.986,8 puntos, mientras que su contraparte en dólares también extiende ganancias y avanza 2,9% a 1.899,32 puntos. Los papeles operan con alzas generalizadas de hasta el 4,2% de la mano de YPF, seguido por Transportadora de Gas del Norte (+4%). En solitario, Banco de Valores pierde 1,1%.

Por su parte, los ADRs vuelven a subir hasta un 5,5% liderados por YPF, BBVA Argentina (+4,9%) y Telecom Argentina (+4,7%). En el otro extremo, IRSA cae 0,1%.