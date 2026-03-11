Irán aseguró que el precio del petróleo podría escalar a u$s200 y cuestionó la decisión de la AIE

El gobierno iraní sostuvo que el valor de la energía depende de la seguridad en Medio Oriente y rechazó el intento de estabilizar el mercado mediante la liberación de reservas estratégicas.

Irán advirtió este miércoles que el precio internacional del petróleo no podrá reducirse mediante “medidas artificiales” , luego de que la Agencia Internacional de Energía (AIE) decidiera liberar una cantidad récord de reservas estratégicas para intentar estabilizar el mercado global.

La advertencia fue formulada por Ebrahim Zolfagari , portavoz del Cuartel General Central de Jatam al-Anbia , organismo encargado de coordinar las operaciones entre el Ejército regular iraní y la Guardia Revolucionaria . Según afirmó, la cotización del crudo podría escalar hasta los u$s200 por barril si continúa deteriorándose la seguridad en la región.

“Con la expansión de la guerra, pueden esperar un barril de petróleo de u$s200. El precio del petróleo depende de la seguridad regional y ustedes son la fuente de esa inseguridad”, señaló el funcionario en un video difundido por la agencia estatal Tasnim , en referencia al conflicto con Estados Unidos e Israel .

Además, Zolfagari advirtió que Irán no permitirá que “ni un litro de petróleo” atraviese el estrecho de Ormuz en beneficio de Washington, Tel Aviv o sus aliados, en medio de la creciente tensión militar en Medio Oriente. Ese corredor marítimo es una de las principales rutas para el transporte de crudo del mundo.

Al cierre de esta nota, el petróleo Brent se negociaba en torno a u$s91,95 , aunque los mercados energéticos continúan mostrando una fuerte volatilidad desde el inicio del conflicto.

Liberación récord de reservas

En paralelo, los países miembros de la AIE acordaron liberar 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas, con el objetivo de compensar la interrupción del suministro generada por la crisis en Medio Oriente.

El anuncio fue realizado por el director ejecutivo del organismo, Fatih Birol, quien explicó que la decisión fue aprobada por unanimidad entre los países integrantes. Se trata de reservas de emergencia destinadas a responder ante crisis que afecten el abastecimiento energético global.

La medida busca amortiguar el impacto del cierre del estrecho de Ormuz, un punto clave para el transporte del crudo producido en el Golfo Pérsico, cuya interrupción generó preocupación por la oferta mundial de energía.

En los últimos días, las cotizaciones registraron movimientos bruscos. El lunes el barril superó los u$s100, un nivel que no se veía desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania en 2022.

Posteriormente, el martes los precios retrocedieron tras declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien sostuvo que el conflicto con Irán podría finalizar “muy pronto”. Aun así, el mercado continúa operando con fuerte incertidumbre ante la posibilidad de una escalada mayor en la región.