Viajar a Estados Unidos es el sueño de muchas personas. Con el atraso cambiario, el dólar es relativamente barato para los argentinos y no es imposible pensar en realizar un viaje. Cada año, miles de estudiantes y profesionales buscan oportunidades para conocer el país , aprender sobre su cultura y vivir una experiencia internacional que también puede potenciar su carrera.

En ese contexto, el gobierno estadounidense y distintas organizaciones impulsan programas especiales que permiten a extranjeros viajar al país con todos los gastos cubiertos. Estas iniciativas suelen incluir estadía, formación académica y actividades culturales durante varias semanas.

Uno de estos programas ofrece la posibilidad de viajar durante tres semanas a Estados Unidos sin gastar dinero , siempre que los interesados completen la solicitud dentro del plazo establecido. La convocatoria está abierta por tiempo limitado y quienes quieran participar deben enviar su aplicación antes del 15 de marzo .

La iniciativa forma parte de un programa residencial de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas llevado a cabo en el Bosque Nacional Monongahela en Virginia Occidental para promover el intercambio cultural y académico con participantes extranjeros. Durante el viaje, los seleccionados pueden conocer distintas ciudades, universidades y organizaciones del país.

El programa incluye actividades educativas, talleres y encuentros con expertos en diferentes áreas. Además, los participantes tienen la oportunidad de compartir experiencias con jóvenes de otros países, lo que fomenta el intercambio cultural y el desarrollo de nuevas habilidades.

Uno de los puntos más atractivos es que el programa suele cubrir la mayoría de los gastos del viaje, como alojamiento, actividades académicas y parte de la logística del programa. Esto permite que los participantes puedan concentrarse en aprovechar la experiencia sin preocuparse por los costos.

Qué países pueden participar y cuáles son los requisitos

El programa está dirigido a extranjeros que cumplan con determinadas condiciones académicas y personales. Buscan seleccionar participantes con interés en el liderazgo, la cooperación internacional o el desarrollo profesional.

Para poder anotarte en el Campamento Nacional de Ciencias Juveniles 2026 tenés que tener entre 16 y 18 años, contar con un promedio de 9.0 y ser un apasionado por la ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Cabe resaltar que solo aceptaran solicitudes de los siguientes países:

Alemania

Argentina

Bolivia

Brasil

Canadá

Chile

Costa Rica

Ecuador

Japón

México

Trinidad y Tobago

Es común que los aspirantes deban completar formularios de inscripción, enviar información sobre su experiencia académica o laboral y explicar por qué desean participar en el programa. En algunos casos, los organizadores pueden solicitar entrevistas o documentación adicional para completar el proceso de selección.

Fecha límite para anotarse a este beneficio exclusivo

Quienes estén interesados en participar deben tener en cuenta que el período de inscripción es limitado. Las solicitudes deben enviarse al sitio web oficial del Campamento Nacional de Ciencias Juveniles 2026 antes del 15 de marzo, fecha que marca el cierre oficial de la convocatoria. El campamento comenzará el 11 de julio y tiene duración hasta el 1 de agosto.

Los especialistas recomiendan completar la inscripción con anticipación y revisar cuidadosamente todos los requisitos. Una vez finalizado el plazo, el proceso de selección continúa con la evaluación de los candidatos para elegir a los participantes que viajarán a Estados Unidos durante tres semanas.