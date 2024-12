Argentinos con cuentas en EEUU: por qué podrían quedar en la mira de ARCA en enero

En realidad, se trata de una política que lleva adelante la Secretaría del Tesoro a través de la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Aunque el objetivo primario no es tributario, la información se puede considerar vital para la correcta determinación de las obligaciones impositivas y la efectividad del intercambio internacional de información tributaria.

No se trata del intercambio de información automático, según el convenio que comenzó a regir este año, por el cual las autoridades fiscales norteamericanas ya mandaron información de cuentas de argentinos que obtienen rendimientos financieros. En este caso se busca a titulares de firmas, que no están alcanzadas en el convenio.

Para esto el gobierno argentino tiene que hacer pesar el acuerdo anterior firmado durante el gobierno de Mauricio Macri, de intercambio a pedido. En estos casos, ARCA tendría que cruzar información de los argentinos y a partir de ello, si tiene alguna sospecha, debería pedir a la IRS información sobre los beneficiarios finales de una compañía determinada.

Según señaló a través de su cuenta en X el ex titular de la Aduana Guillermo Michel, el pasado 3 de diciembre de 2024, el juez federal Amos L. Mazzant III, del Tribunal para el Distrito Este de Texas, emitió un interdicto preliminar de alcance nacional que bloquea la implementación de la Ley de Transparencia Corporativa por parte del gobierno federal. Aunque no se trata de un fallo definitivo, la medida tiene el efecto inmediato de liberar temporalmente a las entidades de cumplir con las obligaciones. “Si bien el Tesoro ha informado que ya se han presentado más de 100 mil reportes en el marco de dicha ley, las empresas y sus asesores financieros y tributarios han comenzado a considerar la no presentación de la información bajo la CTA”, señaló el ex funcionario.

Michel consideró que “es de vital importancia que el sistema legal de los Estados Unidos logre transparentar la propiedad de las empresas que operan en su jurisdicción, ya sea para prevenir el lavado de activos y para establecer reglas de juego parejas en materia tributaria”.

Cuántas cuentas financieras fueron declaradas por el blanqueo

Un dato a tener en cuenta es que el marco del blanqueo que está llevando a cabo el Gobierno en la primera etapa se han declarado 4.903 cuentas de argentinos en el exterior.

No todas son de Estados Unidos. También hay de Suiza y en Uruguay. No se descarta que en la segunda fase se puedan declarar algunas más.