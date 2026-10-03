La serie de Disney+ que encendió las redes por sus similitudes con un polémico caso real

Una ficción de ocho capítulos sigue a una agente federal tras la pista de una asesina, en una trama atravesada por abuso, poder y venganza.

Una nueva propuesta de suspenso que pone a dos mujeres frente a frente en una trama de alto voltaje.

Una producción disponible en Disney+ llamó la atención de los espectadores por una historia que combina investigación criminal, violencia y una particular mirada sobre el poder . El título quedó bajo la lupa después de que usuarios encontraran algunos puntos de contacto entre su argumento y un caso que volvió a ocupar las primeras planas en Estados Unidos.

La ficción en cuestión es Furious , un drama criminal creado por Elizabeth Meriwether. La trama enfrenta a una agente del FBI con una asesina serial, que selecciona a hombres poderosos como sus víctimas.

La historia sigue a Alice Black , interpretada por Emmy Rossum, una ex-detective de homicidios que ahora trabaja como agente del FBI. Su tarea es investigar una serie de asesinatos y descubrir quién está detrás de ellos.

La producción que llegó al catálogo de Disney+ y rápidamente despertó la atención de los espectadores.

La principal sospechosa es Catherine , personaje interpretado por Lola Petticrew. Se trata de una mujer calculadora que establece vínculos con hombres de gran poder económico y social para después convertirlos en sus objetivos. Su accionar está atravesado por una historia de abuso y por una búsqueda personal de venganza .

Mientras Alice avanza con la investigación, la relación entre ambas mujeres adquiere cada vez mayor peso. La agente intenta reconstruir el patrón detrás de los crímenes, mientras Catherine desarrolla sus propios métodos para acercarse a quienes considera responsables de situaciones de violencia.

Uno de los ejes de la producción es precisamente la frontera entre justicia y venganza. La serie plantea qué ocurre cuando una persona considera que las instituciones no dieron respuestas y decide actuar por cuenta propia. Esa tensión se vuelve central a medida que las vidas de Alice y Catherine comienzan a quedar conectadas.

Una ficción criminal que combina investigación, misterio y personajes atravesados por historias complejas. Disney

Qué pasó en la Universidad de Cornell: el caso con una historia similar a la serie

El episodio que generó las comparaciones ocurrió en octubre de 2024 en la Universidad de Cornell, en Ithaca, Nueva York. Una exestudiante, identificada en documentos judiciales como Jane Doe, presentó en septiembre de 2026 una demanda civil, en la que acusa a siete integrantes de la fraternidad Chi Phi de haberla drogado y abusado sexualmente durante una fiesta. Los acusados han rechazado las acusaciones y el caso continúa bajo investigación.

Según la demanda, la joven tenía 20 años cuando ocurrió el episodio. La presentación judicial sostiene que había consumido alcohol y que posteriormente fue presionada para consumir drogas, entre ellas ketamina. La investigación universitaria posterior derivó en sanciones disciplinarias para algunos de los estudiantes involucrados y en el cierre de la fraternidad en el campus.

El caso volvió a tomar fuerza en septiembre de 2026, después de la presentación de la demanda. A partir de entonces aparecieron nuevos documentos y testimonios vinculados con la investigación realizada por la universidad y con la intervención inicial de las autoridades policiales.

El fiscal del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, anunció que reabrió la investigación penal y que la evidencia será presentada ante un gran jurado. La decisión llegó después de que la demanda civil planteara nuevos elementos y una versión de los hechos diferente en algunos aspectos de la declaración que la denunciante había realizado ante la Policía en 2024.

Elenco de Furious

Emmy Rossum como Alice Black, agente del FBI y protagonista de la investigación

como Alice Black, agente del FBI y protagonista de la investigación Lola Petticrew como Catherine, la asesina serial a la que Alice intenta identificar

como Catherine, la asesina serial a la que Alice intenta identificar Scoot McNairy como Danny, detective de homicidios y aliado de Alice

como Danny, detective de homicidios y aliado de Alice Quincy Tyler Bernstine como Nora, una experimentada agente del FBI

como Nora, una experimentada agente del FBI Jake Lacy como Marshall, un oficial con una historia previa vinculada con Alice

Trailer de Furious