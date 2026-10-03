Bajo la lluvia, miles de fieles comenzaron la Peregrinación a Luján

La 52ª edición partirá oficialmente a las 10 desde Liniers, aunque miles de fieles ya comenzaron la peregrinación que recorrerá casi 60 kilómetros hasta la Basílica.

La 52ª Peregrinación Juvenil a Luján comenzará oficialmente este sábado a las 10 desde el Santuario de San Cayetano, en Liniers, con la salida de la Imagen Peregrina de la Virgen. Sin embargo, miles de fieles ya comenzaron a recorrer los casi 60 kilómetros hasta la Basílica de Luján , donde el domingo se celebrará la misa central de cierre.

La movilización se desarrolla este año a poco más de un mes de la visita del papa León XIV a la Argentina , prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. El último día de su estadía, el pontífice tiene previsto celebrar una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

La edición 2026 se realiza bajo el lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos” . Familias, grupos de amigos, jóvenes y fieles que participan junto con sus parroquias formarán parte de la columna principal, mientras que otros peregrinos se incorporarán en distintos puntos del trayecto.

En el comienzo del día, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, vinculó la masiva convocatoria de este año con la próxima visita del Papa a la Argentina y señaló que el viaje generó entusiasmo entre los fieles: “ Este año la presencia del santo padre en noviembre impulsa a muchos a salir , porque creo que todos estamos entusiasmados con su visita”, sostuvo García Cuerva.

Consultado sobre el escenario que encontrará León XIV durante su visita, el arzobispo sostuvo que verá a “ un pueblo esperanzado, con ganas de salir adelante y que no baja los brazos”, pero que también dice “basta a la intolerancia, la discriminación y el rechazo hacia quienes piensan diferente”.

Archivo. García Cuerva aseguró que, a pesar de la lluvia, la visita del Papa en el horizonte movilizará a muchos fieles.

En Luján habrá un cronograma especial de celebraciones durante todo el fin de semana. Este sábado habrá misas a las 7, 8 y 9.30 dentro de la Basílica; a las 11 y 13 en la Plaza General Belgrano; y luego a las 17, 19, 20.30, 22 y 23.30. El arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, presidirá las celebraciones de las 23.30 del sábado y de las 7 del domingo.

Todos los detalles de la Peregrinación a Luján 2026

La caminata tiene más de cinco décadas de historia. La primera edición se realizó el 25 de octubre de 1975, cuando un grupo de jóvenes partió desde Liniers hacia Luján bajo el lema “La juventud camina a Luján por la Patria”. Desde entonces, la convocatoria se convirtió en una de las principales expresiones de fe del país.

El arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, presidirá las celebraciones de las 23.30 del sábado y de las 7 del domingo.

Para muchos, la caminata comenzó a prepararse semanas antes, con entrenamientos, caminatas y la organización de mochilas y otros elementos necesarios para completar el recorrido. Otros llegan con una motivación espiritual: cumplir una promesa, agradecer por una situación particular o rezar por familiares y amigos.

El clima también será un factor a tener en cuenta. Se esperan tormentas aisladas y lluvias entre la mañana y la tarde, para luego dar paso a un cielo mayormente nublado. La temperatura oscilará entre los 11°C y los 16°C.

La salida oficial será este sábado 3 de octubre a las 10 desde el Santuario de San Cayetano de Liniers. El operativo de asistencia y los cortes de tránsito comenzarán a funcionar desde las 8.

La participación es libre y gratuita y no requiere inscripción previa. Los peregrinos pueden incorporarse en cualquier punto del recorrido o acercarse a su parroquia para realizar la caminata en grupo.

La Misa Central de cierre será el domingo 4 de octubre a las 7 en el altar de la Basílica de Luján y estará presidida por el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva.

El Santuario de San Cayetano vuelve a ser el punto de partida de la tradicional caminata. Desde las primeras horas del sábado, los alrededores del templo concentrarán a los fieles que participarán de la salida y recibirán la bendición antes de emprender el recorrido. Desde allí, la columna atravesará Tres de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y General Rodríguez antes de llegar a la Basílica.

La partida de la Imagen Peregrina de la Virgen marcará el comienzo formal de la peregrinación y de un recorrido que combina el esfuerzo físico con las distintas intenciones de los fieles.

Recorrido y puntos de asistencia

La columna partirá del Santuario de San Cayetano, ubicado en Cuzco 150, Liniers, y atravesará distintos puntos del oeste del conurbano bonaerense. El recorrido continuará por Ciudadela, Ramos Mejía, Haedo, Morón, Castelar, Ituzaingó, San Antonio de Padua, Merlo, Paso del Rey, Moreno, Francisco Álvarez, La Reja y General Rodríguez, hasta llegar a Luján.

El operativo de asistencia contará con más de 60 puestos de salud, además de ambulancias, hospitales de campaña y otros dispositivos de emergencia. También habrá puntos de apoyo para los peregrinos que necesiten descansar, alimentarse o recibir asistencia.

AySA, por su parte, desplegará 12 camiones cisterna para garantizar la hidratación a lo largo del recorrido. La empresa recomendó llevar botellas para recargar agua en los puestos y reducir el uso de envases descartables.

Uno de los puntos de mayor movimiento será Morón, donde el desplazamiento de los peregrinos coincidirá con el tránsito habitual de una de las zonas más pobladas del oeste bonaerense.

En paralelo, Autopistas del Oeste implementará una campaña de seguridad vial destinada a peregrinos, conductores y transportistas. La empresa recordó que los peatones tienen prohibido circular por la traza principal del Acceso Oeste y sus ramas de ingreso y egreso. Para quienes regresen en vehículo después de la peregrinación, recomendó designar como conductor a una persona que no haya participado de la caminata.

Cómo funcionará el tren Sarmiento el sábado 3 de octubre

Trenes Argentinos dispondrá un servicio especial con formaciones de refuerzo en el ramal Moreno-Mercedes durante el fin de semana para facilitar el traslado de los peregrinos.

Desde Moreno hacia Luján: 16 servicios

Mañana: 04:30 - 05:30 - 07:00 - 07:50 - 09:36 - 10:21

04:30 - 05:30 - 07:00 - 07:50 - 09:36 - 10:21 Tarde: 12:13 - 13:13 - 14:43 - 15:48 - 17:31 - 18:08

12:13 - 13:13 - 14:43 - 15:48 - 17:31 - 18:08 Noche: 19:59 - 20:58 - 22:46 - 23:43

Desde Luján hacia Moreno: 14 servicios