Cristián Jerónimo, líder de la CGT: "Empresarios y sindicatos nos debemos volver a construir puntos de encuentro" + Agregar ámbito en









Fue el único expositor del mundo sindical. Valoró el equilibrio macroeconómico, pero insistió con un equilibrio social para volverlo sostenible. También exigió al Gobierno que los convoque cuando quiera tomar decisiones que afecten el trabajo.

Cristián Jerónimo durante su participación en IDEA.

El cosecretario general de la CGT, Cristián Jerónimo (Vidrios), pasó este viernes por el Coloquio de IDEA y dejó un mensaje de conciliación con los empresarios, aunque pidió "equilibrio social". Fue el único dirigente sindical que participó del evento como expositor. Destacó la importancia del equilibrio macroeconómico, pero reclamó un Estado presente y ámbitos de diálogo entre empresarios y trabajadores.

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“Nos debemos tanto el sector empleador como el sector sindical poder volver a construir esos puntos de encuentro. Hasta en la disidencia se puede construir”, pidió Jerónimo ante un auditorio de empresarios y gerentes de compañías. El pedido de encuentro fue uno de los ejes de su intervención, pidiendo "construir ámbitos de diálogo, consenso y negociación por el bien de la Argentina”.

Más allá del tono de consenso, Jerónimo habló de mantener la estabilidad macro, pero compatibilizarla con la realidad micro, hoy con muestras de dificultades. “Todos podemos aportar a la estabilidad, todos tenemos el deber de aportar a la estabilidad. Pero no alcanza con la estabilidad económica. No sirve de nada tener estabilidad macroeconómica si no hay estabilidad productiva, si no hay estabilidad institucional y si no hay estabilidad social que tenga una proyección de desarrollo”, sostuvo.

En su visión, “el Gobierno tiene que asumir un papel activo y escuchar a quienes representan a los trabajadores antes de tomar decisiones que impacten sobre el empleo y las condiciones laborales”. Antes aclaró: "No creemos en el Estado subsidiario, pero tampoco creemos en un Estado que se desentienda de los problemas estructurales de la sociedad”.

Jerónimo pidió un Estado presente pero no subsidiario. Luis Caputo ligó la suba del riesgo país al "temor del volver al infierno" Saliendo por videoconferencia, ya que se encuentra en el Argentina Week en París, el ministro de Economía Luis "Toto" Caputo hizo su aparición en el Coloquio de Idea de Mar del Plata, dónde dejó definiciones respecto al rumbo económico, y pronunció una fuerte frase sobre el aumento del riesgo país, dónde lo vinculó al riesgo político y "el temor a volver al infierno".

Respecto a cómo continúa el plan económico, Caputo señaló que "lo mas importante es que se logró una estabilidad, donde parecía que nada era posible". Y agregó: "algo que se dice poco, es que logramos hacerlo respetando la propiedad privada y la santidad de los contratos. Estábamos acostumbrados y normalizados a planes cómo el "Corralito", el "Bonex," y eso generó un daño terrible". Caputo indicó que esas medidas generaban crisis en el mediano plazo, ya que la clase política no quería asumir el costo del ajuste necesario, lo que derivaba luego en un ajuste brutal con peores consecuencias. Según el funcionario, esto conllevó un daño fenomenal: una moneda en la que los argentinos tienen poca confianza para ahorrar y una dirigencia política desprestigiada por sus propias decisiones.