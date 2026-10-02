Plazo fijo: cuánto gano si invierto $3.000.000 a 60 días

Una colocación de $3.000.000 durante dos meses deja una ganancia distinta según la modalidad elegida en Banco Nación. Unsplash

El plazo fijo mantiene su lugar como la alternativa ideal para quienes tienen pesos disponibles y buscan conocer de antemano cuánto dinero van a recibir al finalizar la colocación. Con $3.000.000 invertidos durante 60 días, el resultado depende de la tasa nominal anual (TNA) que aplique cada entidad y también del canal que se elige para hacer el depósito.

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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) mantiene un régimen de transparencia que permite consultar diariamente las tasas, características y condiciones informadas por las entidades financieras. Los bancos reportan esos datos al organismo y pueden modificarlos cuando cambian sus condiciones comerciales.

Cuánto gano si invierto $3.000.000 en un plazo fijo a 60 días Para calcular el rendimiento de esta inversión se toma el capital inicial, la TNA y la cantidad de días. En este caso, la cuenta toma los 60 días sobre una base de 365. Con la tasa de 16,50% TNA, correspondiente a la alternativa presencial de Banco Nación, el cálculo para $3.000.000 es:

$3.000.000 × 16,50% × 60 / 365 = $81.369,86 en ganancias Por lo tanto, al cumplirse los 60 días, el ahorrista recibe $3.081.369,86. La misma inversión cambia de resultado si se constituye por medios electrónicos. Para ese canal, la entidad informa una TNA de 20% para el período de 60 a 89 días. En ese caso, la cuenta queda de la siguiente manera:

$3.000.000 × 20% × 60 / 365 = $98.630,14 en ganancias Al vencimiento, el monto total es de $3.098.630,14. Es decir, por mantener los mismos $3 millones durante el mismo período, la operación electrónica genera $17.260,28 más de intereses que la alternativa en una sucursal. La diferencia surge exclusivamente de la tasa aplicada según el canal de contratación.

Depositphotos Las tasas que ofrecen los principales bancos para plazos fijos Las tasas de los depósitos a plazo fijo no son iguales en todas las entidades. Desde que el BCRA dejó sin efecto la tasa mínima obligatoria para estas colocaciones, cada banco puede establecer el rendimiento que ofrece dentro de sus propias condiciones. Banco Provincia: 21,00%

21,00% Banco Macro: 19,50%

19,50% Banco BBVA: 19,00%

19,00% Banco Nación: 18,75%

18,75% Banco Credicoop: 18,50%

18,50% Banco ICBC: 18,10%

18,10% Banco Galicia: 17,25%

17,25% Banco Ciudad: 17,00%

17,00% Banco Santander: 16,50%

16,50% Banco Patagonia: 16,00% Las claves del plazo fijo para una inversión exitosa En un plazo fijo tradicional, el dinero queda depositado hasta la fecha de vencimiento pactada. Durante ese período, la tasa queda pactada al momento de constituir la operación. Por eso, antes de confirmar una colocación de $3.000.000 es importante revisar la TNA aplicada y el monto final que muestra el banco. Otro punto importante es que el plazo fijo tradicional no permite retirar libremente los fondos antes del vencimiento. Existen modalidades específicas con precancelación y condiciones diferentes, pero no hay que confundirlas con la colocación tradicional. También hay que distinguir entre TNA y TEA. La TNA es la referencia que se usa para calcular el interés del período contratado, mientras que la TEA sirve para expresar un rendimiento anual equivalente bajo ciertas condiciones de reinversión. En una inversión puntual de 60 días, el cálculo del interés se realiza sobre los días efectivamente pactados.