Para automotrices, la pandemia ya pasó (preocupa abastecimiento de autopartes)

Para la industria automotriz, la primera ola de la pandemia parece haber quedado atrás. Las restricciones sanitarias y los protocolos, que hasta hace un mes todavía era una limitante en la fabricación de 0km, ya no impiden el normal desempeño de la industria. Es decir, el volumen de producción alcanzado en octubre fue, prácticamente, el planificado por la mayoría de las fábricas. “Estamos trabajando al ritmo que necesitamos. No tenemos problemas por el coronavirus, más allá de contar con un porcentaje de trabajadores en condiciones de riesgo pero no es una limitante”, explicaron desde una automotriz. Desde otras empresas ratificaron el poco impacto que implica el Covid-19.