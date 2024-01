Autos: ventas paralizadas por demora en la quita del impuesto al "lujo"

No se están realizando operaciones y las pocas que se hacen son a precio acordado entre las partes y del stock que tienen las agencias ya que las fábricas cortaron la facturación.

Esto causa incertidumbre ya que las terminales y los importadores no pueden definir sus listas de precios de enero debido a que deben calcularlas sin este tributo. Es por eso que, hasta ahora, no hay listas oficiales vigentes. Sólo se aplicaron aumentos en el segmento de las pickups que no pagan este gravamen.