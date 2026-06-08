Una startup argentina usa IA para digitalizar las ventas de autos en concesionarias y factura u$s5 millones

Volanti captó 12% del mercado con un modelo de negocios adaptado a la crisis local. Cobra una comisión variable basada en los resultados económicos generados.

La venta de autos en Argentina sufre las limitaciones de una metodología mayormente analógica en concesionarias.

El mercado de la comercialización de autos en Argentina arrastra una paradoja estructural, que es común a todos los países de la región: maneja volúmenes masivos de información de clientes, vehículos y servicios, pero su gestión cotidiana continúa fuertemente anclada en metodologías analógicas (formularios, recibos, folios).

Bajo ese diagnóstico nació Volanti , una startup argentina que partió de la premisa de que la digitalización dejó de ser un factor de diferenciación entre concesionarias y marcas para convertirse en una condición de supervivencia .

En poco más de un año, la compañía logró quebrar las métricas habituales del ecosistema emprendedor local. Tras levantar una ronda de inversión pre-seed de u$s500.000 aportada por inversores estratégicos de los ámbitos tecnológico y financiero, la compañía escaló verticalmente hasta alcanzar una facturación anual proyectada de u$s5 millones .

La clave de este crecimiento exponencial, según explican sus fundadores, radica en el desarrollo de una plataforma integral de inteligencia artificial (IA) diseñada específicamente para resolver las ineficiencias crónicas de los concesionarios en cuatro áreas críticas: ventas, posventa, gestión de carteras de planes de ahorro y comercialización de seguros.

Detrás de la arquitectura operativa de Volanti se encuentra un equipo de fundadores, entre los cuales está Matías Supervielle (CEO), integrante de la familia propietaria del histórico Banco Supervielle. El emprendedor decidió trazar su propio camino en la economía del conocimiento tras registrar pasos clave por la consultora Bain & Company y por Kavak , la plataforma de compraventa de autos usados donde lideró la expansión operativa y refinó herramientas complejas de pricing predictivo.

A la mesa fundacional se sumaron Federico Viarnés (CTO), exdirector de producto en la plataforma cripto Buenbit, y Martín Erlich (COO), quien comandó áreas críticas de producto y operaciones en plataformas de alta escala y volumen transaccional como Rappi, Wise y la insurtech mexicana Crabi.

VOLANTI Supervielle, Viarnés y Erlich, fundadores de Volanti.

"Invertir muchísimo dinero en captar un cliente para venderle un auto y luego perder la trazabilidad de la relación por falta de seguimiento o procesos manuales es un error sistémico de la industria", explica Matías Supervielle, ante la consulta de este medio.

Al analizar el panorama actual, el directivo diferencia la propuesta de Volanti de los software corporativos horizontales: "Las soluciones históricas fueron pensadas únicamente como sistemas de registro y almacenamiento de datos, no como herramientas dinámicas de generación de negocios. Un CRM tradicional te dice de manera estática qué hicieron tus clientes en el pasado. Volanti te dice exactamente qué hacer con ellos hoy, y ejecuta la acción de forma autónoma".

Cómo funciona la plataforma de IA de Volanti

La propuesta de valor de Volanti consiste en actuar como una capa de inteligencia artificial que se posiciona por encima de los sistemas de gestión existentes (DMS y CRM) del concesionario, evitando la necesidad de reemplazar la infraestructura tecnológica previa.

Este enfoque de "integración sin sustitución" reduce al mínimo la fricción operativa durante el proceso de adopción, permitiendo una implementación progresiva y transparente que no interrumpe la actividad comercial diaria de las agencias.

La IA de Volanti opera mediante agentes predictivos y de procesamiento de lenguaje natural (NLP) distribuidos en cuatro verticales del negocio automotor.

Posventa y Taller: Centraliza y procesa los registros de ingresos de vehículos y las interacciones de servicio. Si un cliente asistió al taller hace seis meses por un cambio de pastillas de freno, la plataforma predice el desgaste futuro y activa de forma automática una comunicación personalizada para ofrecer el reemplazo y agendar el turno, dinamizando la facturación de un área vital para la rentabilidad del dealer.

Ventas tradicionales: Califica de forma inmediata los leads que ingresan a través de canales digitales, manteniendo flujos de conversación constantes las 24 horas del día para evitar que las consultas se enfríen durante los fines de semana o fuera del horario comercial.

Planes de Ahorro: Gestiona carteras masivas de suscriptores, automatizando los recordatorios de cuotas y el seguimiento preventivo de la mora. Al segmentar las bases según el comportamiento histórico de pago, la herramienta reduce de manera significativa los índices de rescisión y caída de contratos.

Seguros y Cross-selling: Aprovecha cada punto de contacto operativo para generar oportunidades cruzadas. Por ejemplo, al confirmar un turno de servicio técnico, el sistema puede detectar si la póliza del vehículo está próxima a vencer y cotizar automáticamente una renovación competitiva, o sugerir promociones estacionales de componentes relacionados.

El modelo de negocios: monetización por valor y alineación de incentivos

Uno de los factores determinantes detrás de la rápida adopción de la plataforma es su disruptiva estrategia de monetización. Mientras que las plataformas de software tradicionales (SaaS) imponen un esquema rígido de licencias mensuales fijas por usuario -que suele oscilar entre los u$s500 y u$s1.000 por sucursal, independientemente de su utilidad real-, Volanti optó por un modelo basado estrictamente en la performance o resultados económicos tangibles.

Para ganar la confianza del mercado tradicional, la startup implementa un período inicial de prueba sin costo en el que audita variables duras de rentabilidad: tasa de retención de clientes, volumen de ingresos recuperados por contactos inactivos y cantidad de turnos adicionales obtenidos en los talleres.

Una vez validada la generación de valor real, el esquema de cobro de Volanti se estructura sobre una comisión variable que se ubica entre el 2% y el 5% de las ventas o servicios generados de manera directa por la intervención de la plataforma.

Una de las ventajas de este alineamiento absoluto de incentivos es que elimina de raíz las barreras de adopción presupuestaria por parte de las pequeñas y medianas empresas del rubro automotor: el concesionario solo abona el servicio si la herramienta de inteligencia artificial demuestra haber expandido de forma efectiva su facturación diaria, explican en la compañía.

De acuerdo con métricas internas recopiladas por la firma, los comercios que despliegan la plataforma registran incrementos promedio del 20% en su volumen de ventas y facturación de servicios generales.

Expansión regional y proyecciones de mercado

A poco más de un año de su lanzamiento comercial, la plataforma tecnológica ya logró penetrar en el 12% del total de los concesionarios que operan en la República Argentina, contando en su cartera de clientes con redes de distribución y marcas como Daytona, Autobiz, Line Up y Zento.

En esa línea, el plan de negocios diseñado por Supervielle, Viarnés y Erlich contempla metas más agresivas para los próximos meses. El plan inmediato para el transcurso de 2026 prevé multiplicar por dos o tres su participación de mercado en el plano local.

Al mismo tiempo, apalancados en los fondos remanentes de su inyección de capital y en el propio flujo operativo de la facturación de u$s5 millones, los fundadores ya iniciaron las gestiones de despliegue comercial para desembarcar en México, considerado el mercado prioritario de habla hispana debido a su masivo ecosistema de dealers y su elevado nivel de actividad en la comercialización y manufactura de vehículos a escala internacional.

En una fase posterior, la hoja de ruta estratégica contempla la adaptación del producto para abordar el mercado de Brasil, completando así la cobertura de las plazas automotrices más relevantes de la región latinoamericana.

"En los mercados tradicionales de Latinoamérica no es suficiente con diseñar una tecnología sofisticada; la clave del éxito radica en la obsesión por la ejecución y en estructurar una estrategia de salida al mercado (go-to-market) que entienda las urgencias financieras y operativas del cliente", concluye Matías Supervielle.