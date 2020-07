Efecto "blue": en sólo tres meses los autos bajaron 20% en dólares (pero faltan modelos)

El dólar “blue” vivió días agitados la semana pasada, marcando un nuevo récord, y se estima que, aunque ayer se tomó un respiro, no se frene la tendencia alcista por los problemas macroeconómicos del país. En el mercado automotor esto significa que también habrá movimiento teniendo en cuenta que a medida que crece la brecha cambiaria, la demanda de 0 km se dispara. Pasó siempre, y el momento actual no es la excepción. Así lo confirman varios operadores del sector consultados ayer, en el inicio de la última semana de julio, que reconocen que el interés de la gente tomó un nuevo impulso por las noticias que llegan de la City porteña. No es para menos, el atractivo es grande.