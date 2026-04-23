Llega un nuevo SUV al país en junio: cuánto costará y en qué rango de precios se ubicará + Seguir en









El modelo fue desarrollado en Brasil y se posicionará entre los vehículos más accesibles, con un enfoque tecnológico y de diseño renovado.

El nuevo Chevrolet Sonic llegará al país en junio

Chevrolet presentó a nivel mundial el nuevo Sonic, un SUV compacto que tendrá llegada confirmada a la Argentina en junio. El modelo se ubica como una pieza estratégica dentro del portfolio, posicionándose entre el Chevrolet Onix y el Chevrolet Tracker, dos pilares clave en el mercado local.

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El nuevo producto apunta a cubrir un espacio intermedio, con una propuesta que combina estilo moderno, tecnología y mayor versatilidad frente a los hatchbacks tradicionales, pero sin alcanzar el tamaño de los SUV convencionales del segmento B.

Un SUV que busca su lugar entre los compactos En términos de competencia, el Sonic se enfrentará a modelos como el Volkswagen Nivus, el Fiat Pulse y el Renault Kardian, ubicándose en una franja cada vez más demandada dentro del mercado regional.

Aunque su precio oficial se conocerá al momento del lanzamiento, todo indica que se posicionará entre los valores actuales del Onix (entre $31.505.900 y $38.026.900) y el Tracker (desde $39.159.900 hasta $49.058.900), lo que lo ubicaría en un rango competitivo frente a sus rivales directos.

sonic En términos de competencia, el Sonic se enfrentará a modelos como el Volkswagen Nivus, el Fiat Pulse y el Renault Kardian, ubicándose en una franja cada vez más demandada dentro del mercado regional.

En cuanto a sus dimensiones, el modelo mide 4,23 metros de largo, 1,77 de ancho y 1,53 de alto, con un diseño inspirado en el Chevrolet Equinox EV. Su estética muestra una impronta más robusta, con una parrilla dividida en dos niveles, luces LED diurnas y un frente elevado que refuerza su presencia. El desarrollo del vehículo se realizó en un entorno virtual impulsado por inteligencia artificial, lo que permitió optimizar tanto la aerodinámica como la eficiencia. En el exterior también se destacan los detalles en negro —incluido el logo— y un paragolpes con múltiples combinaciones de acabados, especialmente en la versión RS. Puertas adentro, el Sonic ofrece una cabina con orientación tecnológica, donde sobresale el Virtual Cockpit System de Chevrolet, que integra el tablero digital con el sistema multimedia. A esto se suman materiales de mayor calidad y una ambientación que busca acercarlo a segmentos superiores. Con este lanzamiento, la marca refuerza su presencia en uno de los nichos más competitivos del mercado y apuesta a captar usuarios que buscan un vehículo moderno, eficiente y adaptable al uso diario.

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