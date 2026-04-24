Nissan se va de la Argentina: negocia dejar su operación local en manos de grupos nacionales

La automotriz japonesa firmó un memorando de entendimiento con Grupo SIMPA y Grupo Tagle para transferir su negocio comercial. La marca asegura que mantendrá la venta de vehículos, la posventa y los planes de ahorro.

Nissan avanza hacia un cambio de modelo en la Argentina, tras haber dejado de fabricar la pick up Frontier en Córdoba.

Nissan avanza en su salida de la Argentina como operación directa. La automotriz japonesa firmó un memorando de entendimiento con Grupo SIMPA y Grupo Tagle para evaluar el traspaso de su negocio comercial en el país a compañías de capitales nacionales.

La decisión forma parte de una reestructuración global de la compañía y apunta a reemplazar el esquema de filial propia por un modelo de distribución local. En los hechos, la marca dejaría de operar de manera directa en el mercado argentino , aunque sus vehículos seguirán vendiéndose a través de la red comercial.

Según informó la empresa, el acuerdo todavía no está cerrado. El memorando firmado con los dos grupos empresarios abre una etapa de análisis sobre distintos aspectos del negocio antes de avanzar hacia una eventual firma definitiva.

Nissan aclaró que, mientras dure ese proceso, la comercialización de vehículos continuará con normalidad. También aseguró que mantendrá la atención de clientes, los servicios de posventa, la red de concesionarios y la continuidad de Nissan Plan de Ahorro .

El movimiento llega después de otro paso fuerte de la automotriz en la Argentina: el año pasado, Nissan anunció que dejaba de ser fabricante nacional. La compañía cerró la producción local de la pick up Frontier , que se fabricaba en la planta de Santa Isabel , en Córdoba, bajo un esquema industrial compartido con Renault . Desde 2026, la Frontier pasó a importarse desde México.

Ese antecedente explica el alcance del nuevo cambio. Primero, Nissan dejó de producir vehículos en el país, y ahora busca desprenderse también de la gestión directa de su negocio comercial. De concretarse, la automotriz mantendrá presencia en la Argentina, pero bajo un formato más liviano, con grupos locales a cargo de la operación.

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La compañía enmarcó la decisión dentro del plan global “Re:Nissan”, orientado a mejorar la competitividad y la sostenibilidad del negocio. En esa línea, la eventual transferencia local seguiría un esquema similar al aplicado por la marca en otros mercados de la región, como Chile y Perú.

Si el proceso avanza, la operación argentina pasaría a formar parte de NIBU, la unidad de negocios de Nissan que agrupa a mercados importadores de América Latina. Esa estructura concentraría el vínculo con el nuevo distribuidor local y permitiría sostener la comercialización sin una filial tradicional.

Uno de los puntos sensibles de la transición será el plan de ahorro, un canal clave en el mercado automotor argentino. La empresa afirmó que continuará operativo, aunque la eventual transferencia obligará a revisar los aspectos contractuales y administrativos de esa cartera de clientes.

El caso de Nissan se suma a otros movimientos recientes dentro de la industria automotriz local. Mercedes-Benz también vendió su operación en la Argentina y la dejó en manos de un grupo empresario nacional, bajo la nueva estructura de Prestige Auto, que asumió la continuidad productiva y comercial de la marca en el país.