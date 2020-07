Para CEO de Volkswagen, invertir hoy en la Argentina es una tarea "desafiante"

No es la primera vez que este directivo se refiere, en los últimos tiempos, a las dificultades locales. “Las discusiones con la casa matriz no son fáciles en este momento. Nuestro compromiso es de largo plazo, pero es importante entender que la Argentina no es un país único en el mundo, son más de 200. Argentina, como país, tiene que ser más competitiva en nuestro sector, es imperativo”. Lo dijo, hace poco más de un mes, durante una videoconferencia realizada por la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana, en declaraciones levantadas por el diario Clarín.