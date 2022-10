Presión inflacionaria: ¿Cuánto cuesta mantener un auto mediano en CABA?

El valor de la patente para este vehículo es actualmente de $80.180 por año y de $6.681 por mes, aunque hay que considerar que el pago es bimestral.

En lo que respecta al seguro obligatorio y teniendo en cuenta como referencia el ejemplo del modelo mencionado, el valor para el caso de una póliza contra terceros completo promedia los $12.000, según datos de la Asociación Argentina de Productores Asesores de Seguros (Aapas).

En tanto, una cochera es la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a datos relevados por Ámbito, promedia los $7.000 por mes. Es decir, unos $60.000 anuales. Sin embargo, esto puede variar si no se alquila cochera, lo cual achica el gasto considerablemente.

Con respecto al combustible, para la carga de dos tanques completos de 44 litros de nafta súper (a razón de $138,20 el litro) se tienen que desembolsar $12.161,60, considerando el valor vigente en las estaciones de servicio en los barrios porteños, mientras que, si se usa combustible de mayor octanaje, el costo sube a $14.889,60 (a razón de $169,20 el litro).

Combustibles Estaciones Surtidores.jpg Los combustibles volvieron a aumentar en octubre. Foto: FEC

En las mediciones anuales, el gasto aumenta a $145.939,20 y $178.675,20, respectivamente. Los cálculos cambian según el modelo y también el uso cotidiano del vehículo, así como si la carga se hace en el Gran Buenos Aires, o más aún en el interior del país.

Cabe recordar que los precios de los combustibles aumentaron el sábado 1 de octubre un 6% promedio en todo el país por la actualización de un impuesto, según informaron YPF, la empresa que tiene más del 60% del mercado, y Raízen, que comercializa las naftas de Shell.

En tanto, un lavado del vehículo por mes en un lavadero porteño cuesta actualmente un promedio base de $2.000, según afirmaron a Ámbito desde la Cámara Argentina de Lavaderos Automáticos y Manuales de Automotores (CALAMA). Esos valores suben considerablemente si se agrega cera, y principalmente limpieza del tapizado.

Lavadero de auto Foto: Freepik

“La dispersión de precios es importante teniendo en cuenta el tipo de establecimiento del que estemos hablando. Existen unos, que nosotros llamamos truchos o informales, que por investigaciones que realizamos no tienen inscripto al personal, por lo que no pagan sus cargas sociales, y en consecuencia no tienen ese elemento en su costo que pueden cobrar desde $700 o tal vez menos en algún caso”, cuestionaron desde CALAMA.

“Por otro lado, están aquellos que, por su ubicación, nombre, jerarquía y cumplimiento de la normativa vigente, pueden llegar a valores cercanos a los $3.000.- por lavado de un vehículo normal. Pero la mayoría de los lavaderos más tienen precios que oscilan entre los $ 2.000.- y $2.500.- siempre hablando de un vehículo normal y un lavado común de carrocería. Estos valores deberían ir creciendo progresivamente ya que el acuerdo salarial del sector contempla un incremento de un 10% mensual aproximadamente acumulativo, de acá a inicios del 2023”, detallaron.

Otros gastos variables

A los costos fijos que implica mantener un auto hay que sumarle otros como en el caso de un auto usado con más de tres años de antigüedad como el considerado, es el del service anual, en general o cada 10.000 o 15.000 km de rodado, lo que ocurra primero, y la Valuación Técnica Vehicular (VTV) en la Ciudad de Buenos Aires.

Al respecto, destacan en el sector que no hay que dejar de considerar los gastos de mantenimiento de un vehículo, como el cambio de aceite y filtros de motor, aire, combustible y habitáculo; bujías, encendido, que, para este modelo, tiene un precio oficial de $18.780 .

En tanto, la Verificación Técnica Vehicular (VTV), que se lleva a cabo una vez por año tiene un costo en la Ciudad de Buenos Aires de 4.024 pesos.

“Para el caso del auto, los mayores aumentos se han registrado en el último trimestre en neumáticos, que subieron hasta 150% interanual promedio y en el caso del seguro, que subió hasta 115% interanual", dijo a este medio Damián Di Pace, director de la consultora Focus Market.

Y concluyó: "El mantenimiento del auto está subiendo por encima de los gastos corrientes del auto como puede llegar a ser el caso del combustible. A una familia de clase media que haya sacado un crédito de plan de ahorro para comprar una unidad, se le hace imposible mantenerlo junto con el mantenimiento del auto”.