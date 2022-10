Importadores de autos piden operar con dólares propios para sobrevivir

Ese es el pedido que le formularon al nuevo equipo económico ya que, de mantenerse las actuales condiciones, la viabilidad de las empresas está en juego.

“La realidad es que durante todo el año nos autorizaron a importar muy pocos vehículos que no cubren los gastos fijos. Ya veníamos de un 2021 malo en ese sentido. El negocio no se sostiene un año más así y, menos, otro período con este modelo. Si la situación no cambia, no va a quedar otro remedio que cerrar.

El mercado se reparte entre los fabricantes de autos, agrupados en ADEFA, y los importadores de Cidoa. Estos últimos representan hoy 1,5 % del mercado, pero llegaron a un pico de más de 5% hace pocos años. Dentro de esa franja operan cerca de 20 marcas que, si bien representan a automotrices extranjeras, en general son empresarios nacionales.

Parte de estas empresas son las que están reclamando la liberación del dólar para importar para poder traer la cantidad de unidades que necesitan para cubrir la demanda. Al menos tres firmas ya plantearon su propuesta de manera formal o informal, según pudo constatar Ámbito. Se trata de marcas exclusivas. Otras, prefieren seguir operando bajo el régimen actual, ya que no quieren convalidar una diferencia cambiaria mientras las terminales de ADEFA importen al dólar oficial.

El argumento que sostienen las empresas es que, de esta forma, le quitarían al Estado el peso de tener que suministrar dólares para este tipo de bienes que apuntan a un público de alto poder adquisitivo.

En teoría, este desdoblamiento cambiario implicaría importar a un dólar más caro con el lógico impacto en el precio final. Sin embargo, ante la falta de unidades, los 0 km de este segmento se venden ya a dólar billete, por lo que los consumidores de estos vehículos seguirán pagando el mismo valor.

“La rentabilidad que se tiene hoy medida por unidad es altísima, pero no se puede sostener locales, empleados, servicios si sólo puedo vender el 10% o el 20% de lo que necesito. Se requiere mayor volumen aunque se gane menos por cada auto. Además, daría previsibilidad y no como ahora que no sabemos si vamos a poder importar un auto y cuándo lo van a liberar de la Aduana”, explicaron a Ámbito desde una de las empresas involucradas.

El otro dato a tener en cuenta es que el Estado aumentaría su recaudación al vender más unidades. En este tipo de vehículos, el valor de la unidad representa una tercera parte del precio de lista. El resto son, principalmente, impuestos y el margen del vendedor.