Avanza la privatización de AySA: dos consorcios pasaron a la etapa final y el jueves se conocerán las ofertas económicas + Agregar ámbito en









El Ministerio de Economía aprobó la primera fase de la licitación para vender el 90% de las acciones que el Estado tiene en la empresa de agua y saneamiento. Las propuestas económicas se conocerán este jueves 8 de octubre.

La licitación entra en su etapa decisiva: dos grupos fueron preseleccionados y el jueves se conocerán las ofertas económicas.

El Ministerio de Economía aprobó lo actuado en la primera etapa de la licitación para la venta de la totalidad de las acciones del Estado nacional en Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), que representan el 90% del capital de la compañía, y seleccionó a los dos consorcios que competirán en la instancia final.

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La decisión quedó formalizada a través de la Resolución 1722/2026, firmada por el ministro Luis Caputo y publicada este martes en el Boletín Oficial. La norma fija para el jueves 8 de octubre a las 10 la apertura de las ofertas económicas, que se realizará a través de la plataforma de contrataciones públicas CONTRAT.AR.

Privatización de AySA: dos grupos competirán por el 90% de las acciones estatales Las propuestas que avanzaron a la segunda etapa son las del consorcio integrado por Rowing S.A., Arcos Saneamento e Participacoes S.A., PHX AQUA AR BV y Transclor S.A., y la del grupo conformado por Roggio Roas S.A.U., Hidrosan Capital S.A.U., Aguas del Plata Participaciones S.A., Benito Roggio e Hijos S.A. y Central Buen Ayre S.A.

Se trata de una licitación pública nacional e internacional de etapa múltiple y sin precio base, destinada a vender las acciones a un único operador estratégico. Las ofertas técnicas de ambos consorcios se abrieron el 15 de septiembre pasado. Según la resolución, la Comisión de Evaluación verificó que cumplían con los requisitos del pliego, les pidió corregir errores que no alteraban la sustancia de las propuestas y recomendó su admisión. El dictamen de preselección no recibió impugnaciones dentro del plazo previsto.

Privatización de AySA: el Gobierno seleccionó a dos grupos que competirán por el 90% de las acciones estatales. En los fundamentos, la cartera económica recordó que la Ley 27.742 declaró a AySA "sujeta a privatización". A partir de esa norma, y con la intervención de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, el ministerio elevó al Poder Ejecutivo un informe que propuso la privatización total de la empresa mediante la venta de todas las acciones estatales.

El Decreto 494/2025 autorizó ese procedimiento, que prevé la venta de al menos el 51% del paquete accionario a un operador estratégico por licitación pública y la colocación en bolsas y mercados del país de las acciones que no se vendieran por esa vía. El proceso se inició formalmente en agosto de 2025, y en mayo de este año Economía autorizó el llamado a licitación y aprobó el pliego de bases y condiciones. Durante el procedimiento, la Secretaría de Obras Públicas emitió diez circulares aclaratorias. Además, una circular modificatoria aprobada en agosto fijó nuevas fechas para las consultas al pliego y para la presentación y apertura de las ofertas. La resolución ordena publicar la medida durante un día hábil en los sitios web del Ministerio de Economía, de AySA, de CONTRAT.AR y del portal "DGMARKET" del Banco Mundial, y notificar a los oferentes seleccionados en los domicilios electrónicos que constituyeron en sus propuestas. Las claves de la privatización de AySA Qué se vende: el Estado busca transferir la totalidad del 90% de las acciones de AySA que están en su poder.

el Estado busca transferir que están en su poder. Qué modalidad se eligió: la privatización se realiza mediante la venta a un operador estratégico , a través de una licitación pública nacional e internacional.

la privatización se realiza mediante la venta a , a través de una licitación pública nacional e internacional. Primera etapa: se evaluaron las ofertas técnicas presentadas por los interesados.

se evaluaron las presentadas por los interesados. Quiénes siguen en carrera: dos grupos fueron considerados admisibles.

dos grupos fueron considerados admisibles. Primer grupo: Rowing S.A., Arcos Saneamento e Participacoes S.A., PHX AQUA AR BV y Transclor S.A.

Segundo grupo: Roggio Roas S.A.U., Hidrosan Capital S.A.U., Aguas del Plata Participaciones S.A., Benito Roggio e Hijos S.A. y Central Buen Ayre S.A.

Qué viene ahora: la apertura de las ofertas económicas será el 8 de octubre de 2026 a las 10 , a través de CONTRAT.AR.

la , a través de CONTRAT.AR. Cómo empezó el proceso: el Ministerio de Economía inició formalmente la privatización en agosto de 2025, luego de que la Ley Bases incluyera a AySA entre las empresas sujetas a privatización.

el Ministerio de Economía inició formalmente la privatización en agosto de 2025, luego de que la Ley Bases incluyera a AySA entre las empresas sujetas a privatización. Antecedente: en julio de 2025, el Decreto 494 autorizó la privatización total mediante la venta de las acciones estatales, con la posibilidad de colocar el remanente en bolsas y mercados si no se vendía en la licitación al operador estratégico.