Un relevamiento privado reveló diferencias de más de $130.000 para una misma compra familiar según la provincia. La Patagonia concentra los precios más elevados, mientras que el norte registra el mayor impacto sobre los salarios.

El costo de llenar el changuito del supermercado supera el millón de pesos en varias provincias argentinas , aunque existen diferencias importantes según la región. De acuerdo con el último relevamiento de la consultora Analytica, correspondiente a octubre, una misma canasta de alimentos y bebidas puede costar hasta $130.453 más dependiendo del lugar donde se realice la compra.

El informe, denominado "Changuito Federal" , analiza los precios de una canasta de productos representativa del consumo mensual de una familia tipo, integrada por dos adultos y dos menores. Para garantizar una comparación homogénea, el relevamiento contempla las mismas marcas, presentaciones y cantidades en las distintas jurisdicciones.

Los resultados muestran que Santa Cruz es la provincia más cara del país , con un costo de $1.079.160, mientras que San Luis registra el valor más bajo, con $948.707. La diferencia entre ambos extremos alcanza el 13,7%, en un contexto en el que la inflación y los costos logísticos continúan generando disparidades regionales.

El relevamiento evidencia una marcada concentración de los precios más elevados en la Patagonia. Las cinco provincias con las canastas más costosas pertenecen a esa región, una característica que los especialistas vinculan con las mayores distancias respecto de los centros de producción y distribución, los gastos de transporte y los niveles salariales.

Los resultados muestran que Santa Cruz es la provincia más cara del país

En el extremo opuesto, Cuyo concentra algunos de los valores más accesibles del país, con San Luis, Mendoza y San Juan entre las provincias donde resulta más económico completar la compra familiar.

En los principales centros urbanos también se observan diferencias. En el conurbano bonaerense, el valor de la canasta alcanza los $978.182, mientras que en el interior de la provincia de Buenos Aires asciende a $982.864. Por su parte, Córdoba y Santa Fe registran costos inferiores al millón de pesos.

Aunque la Patagonia presenta los precios más elevados, no es necesariamente la región donde la compra del supermercado representa el mayor esfuerzo económico para las familias. Esto se explica porque las provincias del sur también registran algunos de los salarios promedio más altos del país, lo que permite compensar parcialmente el mayor costo de vida.

Según Analytica, en Neuquén el valor del changuito equivale al 13,6% de la suma de dos salarios promedio del sector privado registrado, mientras que en Santa Cruz representa el 15,5% y en Chubut, el 18,2%.

La situación cambia considerablemente en el norte argentino. En Santiago del Estero, el gasto alcanza el 39,4% de dos salarios promedio; en Tucumán, el 39,1%; y en Misiones, el 37,7%.

La consultora también realizó una comparación utilizando los salarios del comercio minorista. En este caso, el peso de la canasta resulta todavía mayor: llega al 44,2% en Santiago del Estero, al 42,7% en La Rioja y al 42,5% en Catamarca.

De esta manera, las provincias con los supermercados más caros no son necesariamente aquellas donde las familias destinan una mayor proporción de sus ingresos a la compra de alimentos.

Inflación: en qué provincias aumentaron más los precios

Las diferencias regionales también se reflejan en la evolución de los precios durante el último año. En octubre, las mayores subas interanuales de la canasta se concentraron en el noreste argentino.

Misiones encabezó los incrementos, con un avance del 32,4%, seguida por Formosa (32,1%) y Chaco (31,5%). En contraste, las menores variaciones se registraron en San Luis (23%), Mendoza (24,7%) y Córdoba (25,4%).

En la comparación mensual, los aumentos más pronunciados se observaron en Jujuy (3,7%), Entre Ríos (3,5%) y Catamarca (3,3%). Sin embargo, algunas provincias registraron bajas: Santa Cruz presentó una reducción del 0,9%, Córdoba del 0,4% y Chubut del 0,3%.

Los movimientos reflejan que la evolución del costo de los alimentos no es uniforme en todo el territorio nacional, incluso cuando se consideran productos idénticos.

Entre los productos que más presionaron sobre el costo de la canasta durante octubre se destacó la cebolla, con incrementos de entre 20% y 50% en la mayoría de las provincias. La papa también mostró variaciones significativas, con aumentos que oscilaron entre el 2,2% en Formosa y el 38,6% en Corrientes.

En el segmento de productos envasados, el caldo registró incrementos generalizados, de entre 2% y 5% en la mayoría de las jurisdicciones. La gelatina en polvo también aumentó en todo el país, particularmente en Salta (12,6%), San Juan (11,9%) y Catamarca (10,9%).

Por su parte, las hamburguesas registraron subas de entre 1% y 6% en casi todas las provincias.