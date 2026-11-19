Empresarios y funcionarios identificaron a los sectores exportadores como motores del crecimiento para el próximo año. Vaca Muerta y los proyectos mineros concentran expectativas, mientras que los data centers también aparecen entre los sectores con perspectiva de crecimiento, aunque el financiamiento funciona como cuello de botella.

Empresarios y funcionarios identificaron a los sectores exportadores como motores del crecimiento para el próximo año.

La Argentina tiene por delante una oportunidad para ampliar su capacidad exportadora , pero el desafío es transformar ese potencial en inversiones efectivas . La energía y la minería aparecen entre los sectores con mejores perspectivas para 2027, mientras que los data centers comienzan a ganar espacio en la agenda empresarial. Sin embargo, la disponibilidad de financiamiento, la previsibilidad regulatoria y la capacidad de sostener las condiciones macroeconómicas todavía condicionan el desarrollo de esos sectores.

En ese contexto, empresarios, ejecutivos, funcionarios y analistas pusieron el foco en la necesidad de previsibilidad, reglas estables y nuevas fuentes de financiamiento para sostener la expansión durante 2027. En el Marval Legal Forecast , el encuentro anual organizado por el estudio jurídico, el presidente de la firma, Gustavo Giay , planteó que el potencial económico del país no alcanza por sí solo para garantizar el crecimiento.

"Para transformar nuestras fortalezas en inversiones, empleo y crecimiento, necesitamos sostener el equilibrio macroeconómico, respetar los contratos, garantizar la seguridad jurídica, dar previsibilidad a los inversores y mantener una economía abierta e integrada al mundo" , señaló. Y resumió el desafío en una definición: "Necesitamos institucionalizar el crecimiento para que de una vez por todas se convierta en desarrollo".

El Gobierno ya proyecta un nuevo récord de exportaciones en el área de la minería. El secretario a cargo, Luis Lucero , anticipó que los envíos podrían acercarse a los u$s10.000 millones durante este año . Además, aseguró que existen anuncios de seis nuevos proyectos para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) antes de julio.

El funcionario atribuyó el avance del sector a las condiciones económicas y regulatorias para atraer capitales, además del potencial geológico del país. "Ninguna compañía global que quiera estar en el cobre durante décadas puede darse el lujo de no mirar a la Argentina" , sostuvo.

En energía, la discusión pasa por cómo aprovechar el cambio de escenario que experimentó el país, que pasó de enfrentar problemas de abastecimiento a proyectar mayores saldos exportables. Tomás Córdoba, CEO de Mega, consideró que las inversiones en marcha permiten pensar en un salto exportador a gran escala.

Marcos Pourteau, project manager de Southern Energy, estimó que los proyectos en desarrollo permitirán exportar entre el 8% y el 20% de la producción argentina de gas. También se analizaron las alternativas para colocar esos volúmenes en el exterior, con Brasil y la conexión hacia el Pacífico a través de Chile como posibles destinos.

No obstante, la secretaria de Energía, María Tettamanti, resaltó que el Gobierno deberá resolver la reorganización de los mercados mayoristas de gas natural. La funcionaria anticipó que trabajan en un esquema que permita a los privados firmar contratos de largo plazo una vez que finalice el Plan Gas en 2028, que la administración de Javier Milei no tiene previsto renovar.

"Si tenemos un mercado sin intervenciones del Estado, con privados firmando contratos, vamos a tener garantía de abastecimiento del mercado interno", afirmó.

Data centers

Los centros de datos aparecen entre los negocios con más potencial de crecimiento, impulsados por la demanda de infraestructura para almacenamiento y servicios en la nube. Nicolás Cánovas, director general para América Latina de AMD, sostuvo que la oportunidad para la Argentina es concreta, aunque todavía debe demostrar capacidad para llevar adelante los proyectos. Según explicó, América Latina representa menos del 1% del almacenamiento mundial de datos, pero consume el 8% de los servicios en la nube.

Para Matías Recchia, fundador y CEO de Kona, la disponibilidad de energía es una ventaja competitiva para el país, especialmente por la posibilidad de establecer contratos entre privados. Sin embargo, advirtió que el principal obstáculo es el acceso al capital necesario para desarrollar las iniciativas. Como alternativa, propuso avanzar con proyectos piloto de menor escala para demostrar su viabilidad antes de ampliar las inversiones.

¿Financiamiento de la mano del FAL?

El financiamiento también fue uno de los ejes de la discusión sobre el mercado de capitales. El presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto E. Silva, destacó el potencial del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para ampliar los recursos disponibles. "Si logra acumular recursos, puede contribuir muchísimo al crecimiento del mercado de capitales", sostuvo.

Desde el sector bancario, Mariano Urquiola, managing director de Santander, planteó que las entidades financieras tienen capacidad para acompañar grandes proyectos, aunque sus balances tienen límites. Por eso, consideró necesario sumar inversores institucionales, agencias de crédito a la exportación y organismos multilaterales.

En la misma línea, María Ganin, managing director de J.P. Morgan, destacó que buena parte de las inversiones proyectadas tienen como objetivo generar exportaciones y divisas, con impacto sobre la macroeconomía.

Sobre el escenario internacional y la incertidumbre política local, los economistas Claudio Zuchovicki y María Castiglioni Cotter coincidieron en que las expectativas del mercado estarán atravesadas por el resultado de las próximas elecciones y la continuidad de los cambios económicos.

Castiglioni consideró que el mercado podría estar subestimando la capacidad de la Argentina para generar divisas a partir de las exportaciones y destacó el impacto del superávit fiscal. Zuchovicki, en tanto, puso el foco en cuánto de la transformación económica de los últimos años podrá sostenerse en el tiempo.