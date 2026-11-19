La línea, que se tramita en la propia concesionaria, ya financió 1.560 vehículos por $20.842 millones desde su lanzamiento, a fines de septiembre. Mar del Plata encabeza las operaciones y la modalidad UVA, con tasa desde 6% anual, concentra casi todas.

Los créditos de Banco Provincia para adquirir autos nuevos y usados, que se tramitan en las mismas concesionarias, financiaron hasta ahora la compra de 1.560 unidades por un total de $20.842 millones , desde que arrancaron a fines de septiembre.

Las operaciones se realizaron a través de 280 concesionarios de toda la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad. El 94% se concretó con la modalidad UVA, que ofrece una tasa desde 6% anual, una de las más bajas del mercado. El monto promedio solicitado es de $14,5 millones y el plazo promedio, de 42 meses.

Además, cabe señalar que la colocación evidencia el alcance territorial de la línea: el 93% de los préstamos se originó en la provincia de Buenos Aires y el 7% en la Ciudad de Buenos Aires, con participación de una amplia red de concesionarios adheridos.

General Pueyrredon, encabezado por Mar del Plata, lidera las ventas con 252 vehículos financiados por más de $3.846 millones, es decir, el 18,5% de lo colocado. Detrás se ubican Bahía Blanca (100 unidades), San Miguel (59), Pigüé (56), Berazategui (46), Ezeiza (40) y La Plata (37).

Los números muestran que la línea fue adoptada con rapidez: ofrece una de las tasas más convenientes del sistema financiero para adquirir autos nuevos y usados, y se tramita de forma simple, ágil y segura en la misma concesionaria.

El monto promedio solicitado es de $14,5 millones y el plazo promedio, de 42 meses.

Cómo son los préstamos

La línea permite financiar hasta el 100% del valor de la operación, con montos de entre $100.000 y $50 millones, según las condiciones vigentes y la evaluación crediticia del cliente.

Los créditos se ofrecen en dos modalidades: UVA y tradicional. La primera tiene la tasa más baja del mercado, que arranca en UVA + 6% anual, con plazos de 12 a 48 meses. La opción tradicional, en cambio, tiene tasa fija desde 55% anual y plazos de devolución de 12 a 72 meses.

Por ejemplo, un préstamo de $10 millones tendría una cuota de unos $477.000 mensuales con tasa fija a 72 meses, y de unos $235.000 al inicio con UVA + 6% a 48 meses. En la modalidad UVA, el valor de las cuotas se actualiza con la UVA.

El primer paso es elegir un auto en una concesionaria adherida, donde se presenta una oferta de financiamiento adaptada a cada cliente. Si se acepta, la operación se confirma desde Cuenta DNI o Home Banking BIP, sin papeles ni trámites presenciales, y después se cancela en cuotas mensuales a través de débito automático.

El primer paso es elegir un auto en una concesionaria adherida, donde se presenta una oferta de financiamiento adaptada a cada cliente. Créditos: Banco Provincia

El listado completo de concesionarias adheridas está disponible en el buscador de comercios del sitio de Banco Provincia: https://www.bancoprovincia.com.ar/prestamoaca/

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Este préstamo a distancia, que se tramita en el comercio, abarca diversos productos y servicios como alojamiento, transporte de pasajeros, educación, veterinarias, diagnóstico, reparación y conversión de vehículos a GNC, salud y estética.

Las colocaciones aumentan cada mes y también los comercios adheridos a este servicio de Banco Provincia. Con esta modalidad ya se entregaron 7.000 créditos por más de $40.000 millones, entre ellos para 4.800 motos, 206 viviendas industrializadas y 130 compras de materiales de construcción.