Nación negó que evalúe postergar el pago del aguinaldo y desmintió versiones que pusieron en alerta a ATE + Agregar ámbito en









El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, salió a desmentir una presunta decisión de pasar para enero el pago del sueldo complementario. Según dijo, se abonará "en tiempo y forma".

El Ministerio de Economía rechazó las versiones sobre una dilación en el pago del medio aguinaldo. Mariano Fuchila

El Gobierno nacional negó este jueves que esté analizando postergar el pago del aguinaldo —Sueldo Anual Complementario (SAC)— de los trabajadores del Estado y desmintió así a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y a una nota periodística. El gremio había afirmado que, de acuerdo a información proveniente de diferentes dependencias públicas, el desembolso se realizaría recién en enero, luego de las fiestas.

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“Quieren dejar a la gente sin aguinaldo para que les cierre un asiento contable. La perversidad de Milei y Caputo no tiene límites. Juegan con las necesidades de los trabajadores y sus familias”, indicó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.

En un comunicado, el gremialista tildó al sindicato UPCN de cómplice de los recortes que llevó adelante Nación y acusó a ambos por haber "destrozado el poder adquisitivo de trabajadores". "Ahora los van a dejar sin aguinaldo", apuntó.

“No pueden pagar cuando quieran, porque el Sueldo Anual Complementario es un derecho, no una limosna. Exigimos el pago completo del aguinaldo antes de las fiestas. Los trabajadores tienen que tener previsibilidad. Este era un ingreso con el que los trabajadores pensaban destinar al pago de deudas, a los alquileres y a las fiestas”, agregó Aguiar y advirtió con tomar medidas si no se cumpliera con la ley.

El Gobierno desmintió versiones y aseguró que el aguinaldo se pagará "en tiempo y forma" Cabe destacar que según el artículo 122 de la Ley Contrato de Trabajo, los pagos del segundo medio aguinaldo se deben liquidar antes del 18 de diciembre de cada año.

En este sentido, son numerosos los organismos y dependencias del Estado que se rigen parcial o totalmente por esta norma. La última vez que esta parte del salario fue cancelada en enero fue durante los gobiernos de Carlos Menem y Fernando De La Rua. Según informaron desde el sindicato, a partir de averiguaciones internas en distintos organismos y dependencias estatales aseguraron que el Ministerio de Economía proyectaría postergar el pago del SAC de diciembre para todos aquellos trabajadores del sector público nacional cuyos haberes sean superiores a $1.500.000 con el fin de cerrar las cuentas fiscales del año. Sin embargo, el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman, desmintió tajantemente una información divulgada por el sitio La Política Online en la que se ponía la lupa sobre una posible postergación, como también el comunicado de ATE. "Nunca se dejó ni se va a dejar de pagar salarios, jubilaciones, asistencia social o cualquier gasto relevante en tiempo y forma", concluyó.

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