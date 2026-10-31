ANSES: ¿cómo cobrar el beneficio si tenés hijos nacidos entre 2008 y 2026?

No todas las familias tienen que hacer el mismo trámite para cobrar, por eso es importante conocer las condiciones de cada asignación.

Criar a un hijo implica gastos que cambian con los años, y ANSES ofrece distintas ayudas económicas para acompañar a las familias.

Tener hijos nacidos entre 2008 y 2026 puede permitir acceder a distintos pagos de ANSES , aunque no existe un beneficio único para todas las familias. El organismo tiene en cuenta la edad de los chicos, la situación laboral de sus padres y los ingresos del hogar antes de determinar qué ayuda corresponde.

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Por eso, dos personas con hijos de la misma edad pueden recibir importes diferentes. En algunos casos, además, existen pagos adicionales que se suman a la asignación mensual, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Las familias con hijos menores de 18 años pueden acceder a la Asignación Universal por Hijo (AUH) o a la Asignación Familiar por Hijo del SUAF . Ambas se cobran mensualmente, aunque están dirigidas a personas con diferentes situaciones laborales y económicas.

Las ayudas de ANSES cambian a medida que los chicos crecen, y algunas dejan de pagarse cuando cumplen 18 años.

Durante los primeros tres años de vida también existe una ayuda para la alimentación de los más pequeños. Más adelante, cuando comienzan a asistir a establecimientos educativos, aparece la posibilidad de recibir un pago anual destinado a los gastos escolares.

Un caso particular es el de los nacidos en 2008, que durante 2026 cumplen 18 años . Mientras tengan 17 pueden seguir cobrando las asignaciones correspondientes, pero el pago habitual deja de otorgarse al alcanzar la mayoría de edad, incluso cuando continúan estudiando.

La excepción corresponde a los hijos con discapacidad, para quienes existen prestaciones sin límite de edad, siempre que se cumplan las condiciones y se cuente con la autorización correspondiente. También hay ayudas que se entregan por única vez ante un nacimiento o una adopción.

AUH o SUAF: ¿cómo saber qué asignación te corresponde?

La principal diferencia está en la situación laboral de los padres o responsables. La AUH está destinada a personas desocupadas, trabajadores informales, monotributistas sociales y personal de casas particulares que cumplen los requisitos del programa.

El SUAF, en cambio, alcanza principalmente a empleados registrados, monotributistas, jubilados, pensionados y titulares de la Prestación por Desempleo. En estos casos, los ingresos del grupo familiar también determinan cuánto dinero corresponde recibir.

Con el aumento del 1,93% previsto para noviembre de 2026, la AUH alcanzaría un valor general de $159.611 por hijo. Habitualmente, ANSES deposita $127.688,80 y retiene el 20% restante hasta que se acreditan los controles de salud y escolaridad exigidos.

Por su parte, la Asignación Familiar por Hijo del SUAF llegaría a $79.816 para los trabajadores del rango más bajo de ingresos. La cantidad disminuye a medida que aumenta el salario familiar y también puede variar según la región del país.

Para conocer qué prestación corresponde, se puede ingresar a Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Dentro del apartado Hijos, la opción Mis Asignaciones permite consultar los pagos y comprobar si la información familiar está correctamente cargada.

Cuando alguno de los chicos no aparece en el sistema o falta una acreditación, es necesario revisar los datos personales. En determinadas situaciones, el organismo puede solicitar la partida de nacimiento u otra documentación para actualizar el vínculo familiar.

La situación laboral de los padres determina qué asignación pueden cobrar, y los pagos se pueden consultar desde Mi ANSES. Magnific

Prestación Alimentar, Complemento Leche y Ayuda Escolar: montos y extras compatibles

Además de los pagos mensuales por hijo, existen otras ayudas económicas que pueden recibirse al mismo tiempo. Cada una tiene condiciones particulares, relacionadas principalmente con la edad de los menores y el tipo de asignación que cobra la familia.

Una de ellas es la Prestación Alimentar, destinada principalmente a titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive. También alcanza a quienes reciben la Asignación por Embarazo, madres de siete hijos que cobran una Pensión No Contributiva y determinados beneficiarios con hijos con discapacidad, sin límite de edad.

Los importes vigentes desde mayo de 2026, que se mantienen para noviembre, son los siguientes:

$72.250 para familias con un hijo que cumple los requisitos

$113.299 para familias con dos hijos

$149.425 para familias con tres hijos o más

Este dinero se deposita automáticamente junto con la prestación principal, sin necesidad de realizar otro trámite. La cobertura también puede alcanzar a determinados trabajadores rurales comprendidos en la normativa vigente.

Otra ayuda es el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, destinado a titulares de AUH con hijos menores de tres años y a quienes cobran la Asignación por Embarazo. Para noviembre de 2026, el importe estimado asciende a $60.203 mensuales, después de aplicar la actualización del 1,93%.

El adicional se deposita completo, sin la retención que habitualmente se aplica a la AUH. De esta manera, una familia con un bebé puede cobrarlo junto con la asignación mensual y la Prestación Alimentar, siempre que reúna las condiciones correspondientes.

También está disponible la Ayuda Escolar Anual, destinada a quienes reciben AUH o SUAF por hijos de entre 45 días y 17 años inclusive que asisten a establecimientos educativos reconocidos. Para los menores con discapacidad no existe un límite de edad.

El valor general de esta asignación es de $55.672, aunque en marzo de 2026 se otorgó un refuerzo extraordinario para garantizar un pago total de $85.000 a los beneficiarios alcanzados. Se trata de una ayuda anual y ese complemento no representa un aumento mensual.

Para recibir el dinero, es necesario acreditar la escolaridad. El certificado puede generarse desde Mi ANSES, completarse en el establecimiento educativo y cargarse nuevamente en la plataforma. El plazo para presentarlo vence el 31 de diciembre de cada año.