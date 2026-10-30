Paritarias en concesionarias: Smata acordó un aumento trimestral del 5,06% + Agregar ámbito en









Los salarios básicos irán desde los $1.073.088 hasta los $2.199.799, según la jerarquía. Los incrementos serán en dos tramos. El primero en octubre-noviembre, el segundo en diciembre. Los montos según la categoría.

Regirá para todos los trabajadores de concesionarias del país.

El Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) y la cámara de concesionarios acordaron este viernes un aumento trimestral del 5,06% (ente octubre y diciembre) a pagar en dos partes. Será para todas las categorías de trabajadores de concesionarias del convenio 499/23 en todo el país. Los salarios básicos irán desde los $1.073.088 hasta los $2.199.799, según la jerarquía.

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El acuerdo fue comunicado por la cámara empresaria y se pagará en dos partes. Habrá una suba del 2,5% para octubre y noviembre, y un 2,5% adicional sobre la base de noviembre que regirá desde diciembre. La nueva grilla salarial comenzará a aplicarse con los haberes de octubre y se extenderá hasta diciembre de 2026. Una vez finalizado el período, las partes deberán volver a reunirse para evaluar si es necesario un ajuste.

Cómo impacta en cada categoría Vendedores y promotores de planes de ahorro, vendedores itinerantes y vendedores de repuestos: pasarán de un básico de $1.046.915,78 a $1.073.088,67 durante octubre y noviembre, para ascender a $1.099.915,89 en diciembre.

pasarán de un básico de $1.046.915,78 a $1.073.088,67 durante octubre y noviembre, para ascender a $1.099.915,89 en diciembre. Ayudantes en servicios, los administrativos básicos y el personal de maestranza: pasarán de un básico de $1.301.741,68 a $1.334.285,22 durante octubre y noviembre, para ascender a $1.367.642,35 en diciembre.

pasarán de un básico de $1.301.741,68 a $1.334.285,22 durante octubre y noviembre, para ascender a $1.367.642,35 en diciembre. Administrativo auxiliar: pasarán a $1.590.647,39 durante octubre y noviembre, para ascender a $1.630.413,57 en diciembre.

pasarán a $1.590.647,39 durante octubre y noviembre, para ascender a $1.630.413,57 en diciembre. Administrativo calificado: pasarán a $1.711.230,52 durante octubre y noviembre, para ascender a $1.754.011,28 en diciembre.

pasarán a $1.711.230,52 durante octubre y noviembre, para ascender a $1.754.011,28 en diciembre. Administrativo múltiple: pasarán a $2.146.145,85 durante octubre y noviembre, para ascender a $2.199.799,49 en diciembre. Las sindicatos que recibieron aumentos en octubre Octubre tuvo esquemas muy heterogéneos: mientras algunos gremios aplicaron subas porcentuales sobre los básicos, otros incorporaron sumas fijas previamente acordadas o pagarán adicionales no remunerativos. Según un relevamiento de Ámbito, los aumentos salariales fueron de entre 1,7% y el 4%, y algunos convenios llegan al 6% pero son aquellos casos donde los básicos apenas superan el $1.000.000. Además, varios gremios mantienen las sumas fijas como un mecanismo de recomposición, que van desde los $12.000 hasta los $170.000.

Las nuevas actualizaciones llegaron, sin embargo, en un escenario en el que la evolución de los salarios continúa mostrando dificultades para recuperar poder adquisitivo. Según datos de Equilibra, en lo que va de 2026 el salario privado formal muestra una mejora medida en dólares, pero todavía retrocede frente a la inflación. Tomando la información del INDEC, los ingresos avanzaron 14% en dólares y cayeron 1,8% en términos reales; con los datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE), la suba en dólares fue del 11%, mientras que la pérdida real alcanzó el 4,5%.

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