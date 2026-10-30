Coparticipación: los envíos a las provincias repuntaron levemente en octubre, impulsados por Ganancias

El mejor desempeño se debió al buen comportamiento de la recaudación del Impuesto a las Ganancias. En lo que va del año, el recorte de los envíos automáticos se reduce al 0,5% real.

Las provincias tuvieron un leve repunte de ingresos automáticos de parte de la Nación al recibir un total de $7,32 billones, con un incremento interanual real del 0,5% , según estimaron consultores privados.

Se trata de una mejora que se sustentó más que nada en una suba del 17% de la recaudación del Impuesto a las Ganancias . En cambio, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) , el otro impuesto importante que se comparte con las provincias, bajó un 7,5% real .

"Los envíos por Coparticipación Federal de Impuestos alcanzaron los $6,7 billones (92% del total) , exhibiendo una leve suba real del 0,9% interanual, resultado apoyado, nuevamente, en un buen desempeño del impuesto a las Ganancias (+17,1%), al tiempo que el IVA, otra vez, volvió a marcar retrocesos de importante magnitud (-7,5%)", señaló la consultora Politikon Chaco .

En ese sentido, indicó que "los fondos por Impuestos Internos volvieron a caer (-33,8%) , pero crecieron los Otros Coparticipados (+19,4%)".

Por su parte, el conjunto de Leyes y Regímenes Especiales totalizó envíos por $328.348 millones (4% del total) , con un desempeño positivo del 7,6% real interanual, explicado por las subas en el Impuesto a los Combustibles Líquidos (14%), el Régimen de Energía Eléctrica (23,3%) y el Monotributo (27%).

Por el contrario, se vieron descensos en Bienes Personales (4,7%) y en el IVA de la Seguridad Social (7,5%). En tanto, los recursos por Compensación del Consenso Fiscal totalizaron $275.890 millones (4% del total) y presentaron una baja del 12,8% real interanual.

Las provincias de Tucumán y Buenos Aires, con bajas del 0,2% y el 0,4%, fueron las únicas dos jurisdicciones que tuvieron caídas de recursos automáticos. El resto tuvo mejoras.

En ese sentido, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) señaló al respecto que "la dispersión habría sido de 2 puntos porcentuales entre Santa Cruz, con la mayor suba (+1,6%), y Buenos Aires, con la mayor caída (-0,4%)". "Las que siguen con mejor desempeño relativo serían Tierra del Fuego (+1,4%), La Pampa (+1,3%), Neuquén (+1,3%), San Luis (+1,3%) y Chubut (+1,3%)", indicó la entidad que dirige el economista Nadin Argañaraz.

"En el acumulado del año a octubre, las transferencias automáticas totales por coparticipación, leyes especiales y compensaciones alcanzaron los $65,4 billones, frente a la suma de $49,2 billones para igual período del año anterior. De este modo, exhibieron una variación nominal del 32,7%, que se traduciría en una baja real del 0,5% al descontar la inflación del período", indicó el IARAF.

Por su lado, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) indicó que, al analizar el comportamiento de los recursos en las transferencias de coparticipación, "la recaudación por IVA cayó 7,4% real interanual en octubre de 2026, consolidando su décima caída consecutiva en términos reales". "Los últimos doce meses registraron reducciones reales de manera consecutiva. Esta dinámica refleja el magro desempeño de las actividades económicas vinculadas al consumo y al mercado interno", indicó el CEPA.