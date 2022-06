El Banco Central cerró mayo con la mayor venta de divisas del año y no logró acumular reservas

De esta forma, las reservas brutas cerraron mayo en u$s41.560 millones, lo que implicó una caída de u$s445 millones contra el cierre de abril.

“La atención sigue focalizada en la capacidad de acumular reservas por parte del BCRA en lo que resta del trimestre, no sólo para cumplir con dicha meta del FMI sino también porque con posterioridad el balance cambiario ya resultaría menos favorable”, dijo un analista del mercado.

Mientras tanto, avanza la primera revisión por parte del FMI de los compromisos asumidos por el país en el nuevo acuerdo firmado a inicios de marzo, que además incluye reducir la asistencia monetaria al Tesoro y bajar el déficit fiscal. Pronto se conocerá el resultado de la auditoría del primer trimestre, que se habría sobrecumplido. “Seguimos trabajando de manera virtual hacia la primera revisión del programa. Se está avanzando a buen ritmo y esperamos comunicar pronto sobre la conclusión de la misión”, sostuvo un portavoz el FMI ante la consulta de Reuters.

En abril, el BCRA compró del mercado u$s161 millones, en tanto que durante el primer trimestre del año el resultado fue negativo en u$s48 millones, según datos de la entidad.

“Estamos en una situación bastante extraña, en el sentido de que hoy no es que el campo no esté liquidando, y las exportaciones están tocando récord. Incluso se está liquidando todo de manera fluida, pero el problema es que no se están acumulando dólares”, dijo Nicolás Chiesa de Portfolio Personal Inversiones (PPI). “Y si en un momento así -con la estacionalidad a su favor-, el banco central no puede acumular reservas, la preocupación para los meses que vienen es creciente”, afirmó.

Dólar oficial

Mientras tanto, el dólar mayorista ascendió ayer 19 centavos hasta los $120,20. Durante mayo registró un avance de 4,2%, la suba mensual más importante en la era Alberto Fernández. Con todo, se ubicó alrededor de un punto por debajo de la inflación estimada para este mes.

En el año, el tipo de cambio oficial acumula un ascenso de 17,02%, también lejos de la suba acumulada en el mismo período del índice de precios al consumidor a pesar de la gradual aceleración del ritmo de depreciación.

Por su parte, el dólar ahorro o solidario -que incluye el 30% del impuesto PAÍS y el 35% deducible de Ganancias- subió 23 centavos a $207,27 en promedio.

Dólares paralelos

El “contado con liqui” (CCL) -operado con el bono Global GD30- retrocedió ayer 0,6% a $210,51, por lo que la brecha con la cotización mayorista del dólar se ubicó en el 77,1%. Durante mayo, el también denominado dólar cable registró un leve ascenso de 1,7%.

El dólar MEP -también valuado con el Global 2030- bajó 0,9% a $207,35, dejando un spread con el mayorista de 72,5%, mínimo en casi seis semanas. Durante mayo, este tipo de cambio anotó un pequeño avance de 0,7%.

Por último, el dólar blue registró en mayo su avance mensual más importante del año al aumentar $6,50, aunque terminó por debajo del solidario, según un relevamiento de Ámbito en cuevas porteñas. La cotización informal, que durante la rueda llegó a bajar $1, culminó en los $207.