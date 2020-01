El BCRA en alerta:comienza período clave hasta el 31-M

El más menos 54% de inflación con el que cerró el 2019 no sorprendió a nadie. Para este año los pronósticos privados orillan, si todo sale bien, entre el 40 y el 44%. Si bien algunas voces oficiales manifestaron su inquietud por las altas tasas de inflación tanto el accionar del BCRA a cargo de Miguel Pesce como el del Gobierno en su conjunto permiten aventurar que no es un tema que desvele al oficialismo. Por ende, el sector privado se prepara para convivir con otro año de alta inflación. Era obvio que no se le podía exigir al Gobierno entrante un derrumbe de la tasa de inflación en el corto plazo, sobre todo luego de haber descartado comenzar con la opción de implementar un plan de estabilización. Pero el horno no está para bollos. No hay mucho margen para experimentos.