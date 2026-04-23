Tras fallo por la reforma laboral, en la CGT denuncian presiones en la Justicia y preparan una respuesta Por Gonzalo Magliano + Seguir en









En Azopardo 802 admiten el golpe, pero dicen que esperaban una decisión de este estilo. Advierten que todavía no se definió si la ley es inconstitucional o no. Ahora preparan la respuesta jurídica y política, en la que la marcha del 30 de abril gana relevancia.

En Azopardo denuncian apriestes en la Justicia, pero no dan por perdida la causa.

La decisión de la sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de suspender los efectos de la cautelar que frenó 82 artículos de la reforma laboral cayó como un balde de agua fría en la Confederación General del Trabajo (CGT). Mientras asimilan el golpe, deslizan que hubo presiones en la Justicia y discuten cuál será la respuesta política y jurídica. Se espera una reunión de su cúpula para el lunes.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

"El golpe es duro", admitieron dentro de la CGT. Es que el fallo afecta el corazón de la estrategia cegetista para frenar la reforma laboral. Tras perder la discusión política en el Congreso, apostaron casi todas sus cartas a la vía judicial. “No nos equivocamos en ningún paso”, había celebrado Cristian Jerónimo, cosecretario General de la CGT, cuando el juez laboral Raúl Ojeda suspendió buena parte de la ley el 30 de marzo. Las sonrisas y la confianza que reinaban en Azopardo 802 cambiaron este jueves.

La primera reacción fue la desconfianza. "Cuando vos tenés cautelares sabés cómo se mueve el mundo judicial. Estaba dentro de las perspectivas", admitió a Ámbito el secretario de Prensa de la CGT, Horacio Arreceygor. En la misma línea, dentro del triunvirato, denunciaron que "en la semana el Gobierno se juntó con los jueces y evidentemente hubo apriete". Otros deslizaron que "algunos jueces de esa sala (VIII de Apelaciones del Trabajo) pidieron extensiones superada la edad, y eso lo concede el Ejecutivo".

La respuesta jurídica A pesar del golpe, no dan por pérdida la batalla judicial. A poco de conocerse el fallo, desde la CGT difundieron una aclaración no menor. No se revocó la cautelar otorgada por el juez Ojeda. Se suspendieron sus efectos hasta tanto la Cámara trate el recurso de apelación presentado por el Gobierno, pero la cautelar sigue. "Estamos analizando opciones jurídicas viables", explicaron en el equipo jurídico de la central.

Esta aclaración no es menor porque todavía ningún juez trató la cuestión de fondo. Hasta ahora, cada magistrado que intervino resolvió si era pertinente suspender efectos mientras se discute en la Justicia. "El tema de fondo es la inconstitucionalidad. Eso es lo que estamos laburando y eso es lo que vamos a buscar. Ahora, redoblamos esfuerzos para el 30 de abril (por la marcha del día de los trabajadores", afirmó Arreceygor.

Es importante aclarar que la decisión de la Cámara de Apelaciones no afecta al resto de las cautelares que consiguieron los sindicatos como Comercio y la UDA. Por lo tanto, hay varios artículos que ahora siguen suspendidos. cgt La CGT apuesta a una marcha masiva para el 30 de abril. NA La respuesta política Más allá de cuestiones técnicas, la discusión de fondo es política. Por eso, la marcha del 30 de abril toma otra relevancia. Así lo resaltó a este medio Andrés Rodríguez (UPCN), secretario adjunto de la CGT: "Esto no altera en absoluto la posición del movimiento obrero y por eso la marcha del 30 va a ser contundente en cuanto a manifestar un rechazo absoluto a todo lo que significa la ley de modernización laboral". Para Rodríguez, la ley "atenta severamente derechos individuales y colectivos, tanto de los trabajadores como de las organizaciones sindicales. Así que por eso estamos haciendo la marcha, este es el motivo central". Es probable que ese sea el centro de la convocatoria, que esperan masiva. Aunque también estará presente el recuerdo al papa Francisco, una de las banderas de la CGT contra la reforma laboral: "Él ha tenido siempre una defensa en todo lo que significa el trabajo y la necesidad de la justicia social para la gente".