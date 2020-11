El BCRA en su laberinto: saldo vendedor de u$s39 M

“Es fundamental que se revierta esta situación de administrar escasez e ir a un escenario donde el Banco Central pueda empezar a comprar reservas y recomponer las netas, No es sostenible esta situación, más allá de que si el goteo es más lento se puede estirar un poco más”, señaló Martín Vauthier, director de EcoGo. En esa misma línea de análisis, añadió: “En la medida que no se incremente la oferta en el mercado de cambios, que no aumente la liquidación de exportaciones o no ingresen dólares financieros, va a existir un límite al crecimiento de la economía. Porque queda menos disponible para financiar el aumento de las importaciones que se necesitan para acompañar un eventual crecimiento”.

Respecto de cómo se puede revertir la situación, Vauthier sostuvo: “Hace falta un shock positivo de expectativas, también avanzar con un programa económico que sea creíble y tenga apoyo político y fiscal. Y atacar la raíz fiscal del desequilibrio monetario y cambiario, que hoy está dado por una economía con exceso de pesos, originado en el financiamiento monetario del déficit fiscal, frente a un BCRA que tiene pocos dólares propios. Por otra parte, se necesita que baje el riesgo-país. Una condición necesaria para que baje la brecha en forma sostenida a niveles en los que la economía pueda funcionar es que se recuperen los precios de los bonos en dólares”.

En cuanto a la brecha, ayer se observó un pequeño estiramiento, dado que el Contado con Liquidación subió $0,83 y se ubicó en $148,27. De esta forma, el gap con el mayorista alcanzó el 85,2%, ya que este último se colocó en $80,04, luego de haber avanzado 7 centavos. Una curiosidad del día es que el CCL realizado a través de Banco Galicia (una de las acciones más populares para esta operación) terminó el día en $147,55, es decir, por debajo del liqui realizado a través del bono AL30.

Por otra parte, el blue avanzó $1 y terminó el día en $163, mientras que el dólar MEP finalizó la rueda en $144,10, es decir, marcó un avance de $1,28. “A grandes rasgos, el volumen de intervención de organismos públicos en los dólares financieros se mantiene”, señaló Maximiliano Suárez, de Grupo Bull Market, sobre la venta de bonos de ANSeS y/o el BCRA para regular las cotizaciones. Además, agregó: “El clima global es muy positivo para países como Argentina. Los emergentes vienen apreciando sus monedas en los últimos dos meses, algo que se acentuó con el triunfo de Joe Biden: los commodities están volando, la soja está volando. Lo de la soja le da cierto aire al Banco Central y ANSeS, sino claramente habría mucha más presión que la que hay. Más allá de que una parte de la suba tiene que ver con que se prevé una sequía, no se puede desconocer el buen momento de los commodities”.

En tanto, Vauthier agregó: “Gran parte de la baja en la brecha que se vio estuvo vinculado a las ventas de bonos y a mayores restricciones a la operatoria bursátil, particularmente para montos más altos. Además, el Gobierno ofreció cobertura, con salidas de bonos en pesos vía bonos hard dólar y con emisiones dólar linked. Esto puede servir de cortísimo plazo como puente, pero se necesitan resolver los desequilibrios”.