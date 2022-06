La asistencia del BCRA al Tesoro ya suma $232.000 millones en casi 15 días

P4diario22JUN.jpg

De ahí se tiene que nuevamente el sector público se convierte en uno de los principales factores de emisión. Los otros factores que están explicando la expansión de la base este mes son el pago de los intereses de la deuda remunerada y las intervenciones del BCRA en el mercado de bonos. Entre ambos factores, se explica en lo que va del mes una expansión de base de más de $148.000 millones. Por lo tanto el esfuerzo esterilizador del Central se potencia y no logra absorber todo vía Leliq, dejando así en el sistema más de $157.000 millones en circulación. Si bien la tendencia de la expansión de la base parece haberse estacionado en un nivel de 50% interanual, ello no implica que la demanda de dinero no siga cayendo como así lo muestra la evolución del agregado monetaria M2 y el aumento de la velocidad de circulación del dinero. Por ejemplo, la circulación monetaria venía creciendo a un ritmo interanual del 53% y pasó al 50% este mes.