Lo que se dice en las mesas

“Por eso, Sergio ni pasó por Nueva York, léase Wall Street, porque no tenía nada que hacer ni decir. Porque los bancos pedían como garantía bonos en dólares bajo ley externa y el BCRA no tenía muchos”, comentó un ex-funcionario. Al fin de cuentas iban a ser necesarios muchos bonos para unos pocos dólares, dadas las bajas paridades de los títulos argentinos. Lo que más inquieta ahora es la tasa de inflación, porque escaló casi al cielo raso sin megadevaluación ni tarifazos.

Según trascendió entre mesadineristas con llegada al Palacio de Hacienda, está casi todo listo para un “dólar turista plus”, aunque todavía persisten las dudas internas. ¿Pero qué pasará el 1 de octubre? ¿Seguirá el dólar soja, o nacerá otro dólar a medida?

El consenso es que no habrá nada nuevo. Y lo que genera dudas es cómo atravesar el desierto hasta marzo del 2023, ya que se adelantaron liquidaciones de exportaciones de octubre y noviembre. Al respecto, los hombres de campo calculan que quedaron en stock unas 20 millones de toneladas de soja, un 40% de la producción 2021/22. Y que no entrarían al mercado, en los próximos meses.

Mucho ruido de la mano de los gobernadores que piden, por lo menos, dos sillones en el directorio del BCRA. Quieren gente amiga ahí para hacer lobby para la banca provincial. Presionan con el poder de bloqueo en el Senado para aprobar los pliegos, no solo de Pesce, sino de otros directores ya renovados. Un sillón es el que dejó la ex-Super de Seguros, Claudia Berger.

Interesante contrapunto entre operadores de divisas sobre el derrumbe de la libra. Anecdóticamente, hoy tres décadas después que el multimillonario George Soros apostara, con éxito, contra la libra y se ganara su reputación, gran parte del mercado parece estar posicionado para nuevas caídas de la moneda británica. Vale recordar que en 1992, Soros acumuló enormes posiciones cortas frente a la libra después que Gran Bretaña se uniera al mecanismo de tipo de cambio europeo con una inflación alta y tasas de interés bajas, lo que recuerda inquietamente al contexto actual.

Ahora con la presión de la suba de tasas en EE.UU., los analistas creen que la fortaleza del dólar se mantendrá ya que seguirán alzas en noviembre y diciembre. Como correlato, el euro en mínimos de 20 años (u$s0,98), el yen en su peor paridad desde 1998 (145 yenes) y la libra en niveles no vistos desde 1985 (u$s1,12).

La libra, en particular, está sufriendo la incertidumbre de la magnitud de la recesión en desarrollo y lo que supondrá la “Trussonomics”. Los mercados temen que la nueva Primera Ministra, Liz Truss, pueda agravar el problema de la inflación en el Reino Unido con un estímulo fiscal mal programado. Un experto aportó un dato: la libra ha perdido casi 15% en el año pero en una base ponderada por el comercio ha bajado 7,3% o 4,7% excluyendo el movimiento del dólar. La historia está a favor de Soros, aunque como dijo Mark Twain no se repite, pero a menudo rima. Para desdramatizar un colega trajo la novedad de que el Atlético de Madrid, dirigido por el “Cholo” Simeone, fue valuado en 750 millones de euros (no incluye la deuda de 600 millones euros) por la banca de inversión ante una potencial operación corporativa.

El dato viene a relación de rumores sobre una posible venta del club colchonero. Sin embargo, en el mercado dicen que la valuación apunta a reforzar la presencia en el capital del fondo norteamericano Ares Management, que compró una participación equivalente al 20% en la ampliación de capital de 2021.