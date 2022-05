Reservas: BCRA “ganó” u$s2.900 millones por la renegociación de la deuda privada

Vale recordar que el directorio del BCRA presidido por Miguel Pesce estableció a través de la “7106” y complementarias, los mecanismos para acceder al mercado de cambios por las deudas contraídas con contrapartes no vinculadas, por el 40% del vencimiento de capital y el resto refinanciado con un nuevo endeudamiento externo con una vida promedio no menor a 2 años. Fue así que desde la vigencia de la “7106”, los deudores accedieron al mercado de cambios para cancelar un 39% de los vencimientos alcanzados por la norma, refinanciando o cancelando por otras vías (capitalizaciones o condonaciones de deuda u otros medios) el 61% restante.

¿Cómo impactó esto en las reservas? Entre enero de 2020 y abril de 2022 el Balance Cambiario del BCRA registra egresos netos por “Préstamos financieros, títulos de deuda y líneas de crédito” por u$s14.405 millones. Sin embargo, aclara el BCRA, aquí se incluyen pagos de capital pagaderos en pesos que no comprometen reservas, por lo tanto, los pagos netos en moneda extranjera suman u$s6.179 millones. El BCRA explica que los flujos que se registran en la cuenta “Préstamos financieros, títulos de deuda y líneas de crédito” y no afectan las reservas son la cancelación de saldos en moneda extranjera por el uso de tarjetas (“el otorgamiento de préstamos por la utilización de tarjetas de crédito en el exterior no tiene registración alguna en el balance cambiario, mientras que la cancelación de saldos sí la tiene”) y de otros préstamos financieros otorgados por entidades financieras locales, que entre enero 2020 y abril 2022 totalizaron u$s3.393 millones y u$s4.833 millones, respectivamente.

Explicación

Ahora bien, por qué el BCRA sostiene que las reservas no sufrieron. Es que, dado el marco normativo vigente, las entidades financieras pueden otorgar préstamos en moneda extranjera a sus clientes, los cuales deben ser liquidados en el mercado de cambios, es decir, el deudor recibe el equivalente en pesos del total en moneda extranjera por el que se está endeudando. Pero a su vez, los clientes tienen acceso al mercado de cambios para pagar financiamientos en moneda extranjera otorgados por bancos locales, entregando la moneda extranjera adquirida a la entidad para cancelar el crédito de forma inmediata. “De esta manera, el otorgamiento y la cancelación de préstamos en moneda extranjera no generan variaciones en las reservas del BCRA”, afirma el ente monetario.

De modo que, según datos del BCRA, los pagos de capital entre 2020 y abril de 2022 en moneda extranjera que sí comprometieron reservas por tratarse de préstamos financieros con el exterior, líneas de crédito y títulos de deuda en moneda extranjera (locales o en el exterior) alcanzaron los u$s6.179 millones (u$s3.049 millones en 2020, u$s2.250 millones en 2021 y u$s881 millones de enero a abril de 2022). Así “producto de la norma (“A” 7160) y desde el inicio de su vigencia, hubo una menor demanda neta de divisas a través del mercado para estos fines por u$s2.900 millones respecto a los vencimientos originalmente pactados”, explica el BCRA. Cabe destacar que en el primer cuatrimestre del 2022, las cancelaciones netas representaron sólo el 26% de los vencimientos alcanzados, refinanciándose casi tres cuartas partes de los vencimientos de títulos y deudas financieras e impactando en una menor demanda neta de divisas en el mercado de cambios de u$s350 millones. Con relación al stock de la deuda externa privada, el BCRA da cuenta que en 2020 y 2021, la financiera disminuyó u$s4.800 millones.