De Mendiguren fue oficializado presidente del Banco de Intercambio y Comercio Exterior

De Mendiguren agradeció su designación por medio de la red social Twitter: "En el Frente de Todos entendemos que el único adversario de Argentina es el subdesarrollo. Con ese norte voy a seguir trabajando en una nueva responsabilidad que me asignó el presidente Alberto Fernández, que es la de revitalizar a una banca nacional puesta al servicio del desarrollo", dijo el ex presidente de la Unión Industrial Argentina.

Para asumir como titular del BICE, de Mendiguren optó por pedir licencia en su cargo de diputado nacional por el Frente Renovador, el partido que lidera Sergio Massa y forma parte del Frente de Todos.

En tanto, la semana pasada, el Gobierno confirmó a los cinco integrantes del directorio del BICE que acompañarán a De Mendiguren: se trata del ex ministro de Economía Miguel Peirano, el ex vicepresidente del Grupo Banco Provincia Nicolás Scioli y el ex concejal de San Martín Fabián Musso.

También forman parte del directorio el ex ministro de la Producción bonaerense Carlos Brown y la ex secretaria de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior Raquel Kismer.

¿Qué es el BICE?

El BICE es un banco público de segundo grado, cuyo único accionista es el Estado Nacional. Se enfoca en promover las inversiones y el comercio exterior a través de créditos de mediano y largo plazo.

Desde su creación, en 1992, otorga préstamos no sólo directamente a las empresas, sino también mediante distintas entidades de la banca comercial.