BID: el Gobierno asegura que la salida de Claver Carone no postergará desembolsos

En ese punto, jugaría un rol clave lo anunciado el pasado 6 de septiembre por el ministro de Economía, Sergio Massa, desde Estados Unidos. En su gira, el titular del Palacio de Hacienda confirmó la reapertura de los programas con el BID y detalló que llegarán al país antes de fin de año unos u$s 3.000 millones y u$s 1.200 millones irán directo a fortalecer las reservas del Banco Central, de los cuales está previsto que al menos unos u$s 500 millones ingresen en los próximos días. Pero lo fundamental es que, al ponerle firma al nuevo cronograma, se habría conseguido blindar el acuerdo.

En ese sentido, el comunicado del banco señaló que "el Grupo BID y sus equipos siguen operando con normalidad, para cumplir con la misión de mejorar vidas en América Latina y el Caribe".

En el contexto actual de escasez de dólares estos desembolsos son vitales para sostener el nivel de actividad pero también para cumplir con la meta de acumulación de reservas pautada con el FMI. En su último comunicado, el Fondo sostuvo que “la mayoría de los objetivos del programa cuantitativo hasta fines de junio de 2022 se cumplieron, con la excepción del piso de las reservas internacionales netas”. En ese sentido apuntaron a que el objetivo no se alcanzó por “un crecimiento del volumen de importaciones superior al programado y demoras en el apoyo oficial externo”. El grueso de los desembolsos previstos por parte de organismos multilaterales, sin contar al propio Fondo, corresponden al BID.

"De acuerdo con el Convenio Constitutivo del BID, la vicepresidenta ejecutiva, Reina Irene Mejía Chacón, ejercerá como Presidenta, bajo la dirección del Directorio Ejecutivo, hasta que se elija a un nuevo Presidente", señaló el organismo en un comunicado. Aunque se espera que en las próximas semanas haya un debate entre los países miembros para definir una nueva conducción.

La investigación contra Claver Carone

Los gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo votaron por unanimidad la destitución de Claver Carone, único presidente estadounidense en la historia de la institución.

En marzo pasado el board del BID recibió una denuncia anónima en la que el funcionario era acusado de sostener una relación sentimental con una empleada que, además, habría sido beneficiada con un incremento sustantivo de su salario, según relevó el diario El País de España.

El directorio contrató un estudio de abogados para que realizara una investigación interna. En esa instancia Claver Carone tuvo la oportunidad de comparecer pero, incluso en esa instancia, habría ocultado información de los hechos. El hallazgo fue presentado en un reporte confidencial que luego llevó a reuniones y a la decisión que tomaron los países. Estados Unidos, Brasil y Argentina son los principales accionistas del banco y concentran el 53% de los votos.