Billeteras virtuales: ARBA aclara que la retención de Ingresos Brutos no es un nuevo impuesto

El organismo precisó que el sistema funcionará a pleno a partir del 1ro de noviembre. Señaló que así se iguala la condición a las de las tarjetas de crédito. No influye en el precio al consumidor. Reclamo de tributaristas para que se elimine los sistemas de cobros anticipados.

Desde ARBA aseguran que hay menos de un mes de recaudación de IIBB para devolverle a los contribuyentes por los sistemas de retenciones en cuenta.

El nuevo sistema de retenciones para las billeteras virtuales en la provincia de Buenos Aires comenzará a funcionar a pleno a partir del 1ro de noviembre, cuando finalice el plazo que tendrán las empresas para adaptar los sistemas.

Así lo aclararon a Ámbito fuentes de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA). Desde el organismo se aclaró que la inclusión de las billeteras en el sistema “ no es la creación de un tributo adicional, sino una disposición que busca ordenar el sistema tributario”.

“La medida se enmarca en la necesidad de armonizar criterios con el resto de las jurisdicciones del país y , al mismo tiempo, garantizar un tratamiento equitativo para todos los medios de pago”, señaló ARBA en un comunicado.

Se trata de igualar las condiciones de medios de pagos electrónicos como Mercado Pago, con las retenciones que se practican en las cuentas bancarias. La medida no influye en el precio final al consumidor, sino que afecta al comerciante, que ahora tendrá que pagar por anticipado una parte de Ingresos Brutos por su facturación.

A partir del 1ro de octubre tendrán que comenzar a retener las empresas que ya figuran en el listado de Proveedores de Servicios de Pago , mientras que a partir del 1ro de noviembre lo harán aquellas que quedan incluidas en la norma pero que todavía no están en el listado.

¿Cómo funciona el sistema?

Un kiosco cobra $100.000 en el mes a través de QR de una billetera virtual.

El Proveedor de Servicios de Pago (PSP) informa esas operaciones al SIRCUPA.

Según lo que definan las provincias en las que el contribuyente tiene actividad, le corresponde una percepción de, por ejemplo, 1,5%.

Se le descuentan $1.500 y se acreditan $98.500.

Ese monto queda como pago a cuenta de impuestos

Se trata del Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones en Cuentas de Pago (SIRCUPA), que es hermano del SIRTAC que aplica el mismo principio a las tarjetas de crédito.

La decisión del gobierno de la provincia de Buenos Aires despertó una fuerte polémica entre las empresas y los responsables tributarios de los comercios, quienes plantean la necesidad de eliminar los regímenes de cobro de impuestos por anticipado a través de las cuentas bancarias y ahora, a través de las billeteras.

El sistema genera saldos a favor de los contribuyentes que luego no se recuperan. En ARBA afirman que al llegar Axel Kicillof a la gestión de la provincia había atrasos equivalentes a 3 meses de recaudación de Ingresos Brutos y que ahora se ha rebajado a menos de un mes.

Recientemente ARBA dispuso elevar a $3 millones el monto para hacer pedidos de devolución exprés, lo que permite una mayor descompresión de los saldos a restituir.