Inflación en Argentina: cuáles fueron los productos básicos que más subieron y bajaron en agosto 2025

La inflación el mes pasado se mantuvo en 1,9% por segundo mes consecutivo. En ese marco, la división alimentos subió 1,4%.

La inflación de agosto se mantuvo en 1,9% y se ubicó debajo del 2% por cuarto mes consecutivo, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) . Los rubros con mayor aumento fueron Transporte (+3,6%) , por la suba en adquisición de vehículos y en combustibles , seguida de Bebidas alcohólicas y tabaco (+3,5%) , por incrementos en tabaco.

El INDEC también informa como fue la variación de precios en agosto, tomando una selección de alimentos, bebidas y otros artículos para el GBA. Así, los productos que más bajaron en agosto fueron:

Mientras que los productos que más subieron en agosto:

Paralelamente también se conoció que la Canasta Básica Total (CBT), que determina la línea de pobreza, se ubicó en $1.160.780 en agosto para una familia "tipo" (compuesta por dos adultos y dos niños). Paralelamente, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), utilizada como umbral para medir la indigencia, se ubicó en los $520.529.

El costo de las canastas básicas aumentó apenas 1% en agosto, en el marco de una desaceleración en los aumentos de precios en alimentos.