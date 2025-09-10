SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

10 de septiembre 2025 - 16:17

La canasta básica se desaceleró al 1% en agosto: una familia necesitó $1.160.780 para no ser pobre

La mayor calma en el dólar y las menores subas en alimentos traccionaron a la baja el costo de las cestas utilizadas para medir la pobreza y la indigencia.

La inflación en alimentos mermó en agosto.

La Canasta Básica Total (CBT), que determina la línea de pobreza, se ubicó en $1.160.780 para una familia "tipo" (compuesta por dos adultos y dos niños). Paralelamente, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), utilizada como umbral para medir la indigencia, se ubicó en los $520.529.

Informate más

Noticia en desarrollo.-

