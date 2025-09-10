El primer ministro de Qatar aseguró que el ataque de Israel "mató cualquier esperanza" para los rehenes en Gaza

Mohamed bin Abdulramán al Thani criticó duramente el ataque israelí contra negociadores de Hamás en Doha y advirtió que su país reevaluará su rol en las conversaciones de paz.

El primer ministro de Qatar, Mohamed bin Abdulramán al Thani , afirmó que el reciente ataque de Israel contra una delegación de Hamás en Doha “mató cualquier esperanza” para los rehenes que permanecen cautivos en Gaza desde octubre de 2023 , y acusó al jefe de Gobierno israelí, Benjamin Netanyahu , de boicotear las negociaciones de paz.

En declaraciones a CNN, Al Thani sostuvo: “Me reuní con una de las familias de los rehenes la mañana del ataque. Cuentan con esta mediación, no tienen otra esperanza . Lo que hizo Netanyahu simplemente mató cualquier esperanza para esos rehenes”.

Según el mandatario qatarí, Netanyahu estaría “socavando cualquier oportunidad de estabilidad o paz” al bombardear en la capital de Qatar, pese a que la comunidad internacional conoce su rol mediador. “No es algo que estemos ocultando. No hay justificación para que esto se considere encubrimiento al terrorismo”, remarcó.

Al Thani acusó además al primer ministro israelí de haber estado “perdiendo el tiempo” en las conversaciones de alto el fuego y calificó las últimas rondas de diálogo como “sinsentido” . Ante esto, aseguró que Qatar reevaluará su participación en futuras negociaciones y mantiene contactos “muy detallados” con la Administración de Donald Trump para definir próximos pasos.

De cara a una eventual respuesta regional, adelantó que se celebrará una cumbre árabe-islámica en los próximos días: “Actualmente se está consultando y debatiendo con otros socios. Espero algo significativo que disuada a Israel de continuar con este acoso”.

Por último, el primer ministro qatarí rechazó el pedido de Netanyahu para expulsar a los líderes de Hamás y contraatacó señalando que es el propio Netanyahu quien debe rendir cuentas ante la justicia internacional, recordando que el Tribunal Penal Internacional (TPI) mantiene órdenes de arresto contra él y el exministro de Defensa Yoav Gallant.

Israel bombardeó Qatar y el hijo de un miembro de Hamás murió

israel ataca qatar Varias explosiones se sintieron el martes en la ciudad qatarí de Doha. @RT_com

Un funcionario israelí confirmó a Reuters el ataque mientras la cadena de televisión qatarí Al Jazeera, citando a una fuente de Hamás, afirmó que el ataque tuvo como objetivo a los negociadores del alto el fuego de Hamás en Gaza.

Varias explosiones se sintieron el martes en la ciudad qatarí de Doha, según testigos de Reuters. Además, se vieron columnas de humo negro se elevaban desde una gasolinera.

Desde Hamás aseguraron que los líderes suyos que fueron objeto del ataque sobrevivieron, si bien el hijo de uno de ellos falleció como consecuencia del ataque. Se trata del hijo de Jalil al Haya, Humam, y a uno de sus asesores, Yihad Labab, según el diario palestino 'Filastín'.

Israel bombardeó Qatar y escala la tensión en Medio Oriente

La nación estuvo funcionando como mediador entre Hamás e Israel. Medios israelíes, citando a un alto cargo de la gestión de Benjamín Netanyahu, informaron que el ataque estaba dirigido contra Khalil al-Hayya, jefe de Hamás en el exilio y principal negociador, entre otros líderes.

El Ministerio de Asuntos Exteriores qatarí condenó los ataques como un “ataque criminal” que “constituye una flagrante violación de todas las leyes y normas internacionales”. A la cartera, se sumó la ONU y países de toda la región, incluidos Irak, Jordania, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.

Una fuente de Hamás dijo a Al Jazeera que el ataque ocurrió mientras un equipo negociador estaba discutiendo una propuesta de alto el fuego en Gaza presentada por EEUU.

Por su parte, Benjamín Netanyahu dijo que Israel asume la “plena responsabilidad” por el ataque, sugiriendo que su gobierno actuó solo, sin la cooperación estadounidense.