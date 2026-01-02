El Congreso de EEUU analizó el swap a la Argentina, destacó reformas, pero sembró dudas sobre la sostenibilidad

Un informe del Servicio de Investigación del Congreso estadounidense puso el foco en el salvataje de Donald Trump a Javier Milei. Pese a resaltar los cambios promercado, advierten por las dificultades para cumplir con la deuda.

El Servicio de Investigación del Congreso (CRS) de EEUU publicó un informe sobre el swap por u$s20.000 millones que el Gobierno de Donald Trump le otorgó a la administración de Javier Milei . El documento, difundido el 30 de diciembre, resalta las reformas impulsadas el libertario, pero deja un manto de dudas sobre el pago de la deuda soberana y la sostenibilidad de las reformas .

El análisis del instituto encargado de pasar revista sobre los asuntos relevantes en materia de políticas públicas de Estados Unidos, repasa la historia de la Argentina en términos de economía y evalúa la actualidad del país, también desde el punto de vista de la política.

Los investigadores Joshua Klein y Rebecca Nelson recuerdan que el pasado argentino estuvo signado por "una larga historia de turbulencia económica" , en la que sobresale el incumplimiento del pago de deuda "nueve veces desde que obtuvo su independencia en 1816" , con "más recesiones económicas que cualquier otro país" y bajo programas de asistencia financiera del Fondo Monetario Internacional (FMI) "durante más de la mitad de los años que ha sido miembro de la organización".

Indican también que sucesivos analistas "han señalado una serie de factores para explicar el patrón de los desafíos económicos recurrentes" de Argentina, entre los que mencionan "decisiones sobre política cambiaria, políticas comerciales y de inversión, y niveles insostenibles de gasto público", entre otros. En esa línea, ponen como ejemplo "el deterioro de las condiciones económicas" durante el reciente gobierno de Alberto Fernández.

A continuación, la investigación del CRS califica a Milei como referente de la "coalición derechista La Libertad Avanza" , quien fuera elegido con el compromiso de "reformar radicalmente la economía argentina" a través de "políticas liberales de libre mercado" . Sin embargo, transcurridos dos años de gestión, señalan que el gobierno argentino "continúa enfrentando desafíos económicos y ha tenido dificultades para estabilizar el peso argentino ".

En ese sentido, señalan que Milei se propuso bajar la inflación y mejorar las perspectivas económicas de Argentina "mediante la implementación de reformas promercado y el recorte del gasto público". Mencionan el uso de decretos presidenciales y la aprobación de leyes que derogaron o modificaron cientos de normas, además de la reducción de ministerios "a casi la mitad" y la eliminación de "decenas de miles de empleos en el sector público".

Recuerdan también que durante la campaña presidencial "promovió la dolarización" para "estabilizar la moneda nacional", pero finalmente, cuando llegó al Gobierno, optó "por una devaluación drástica (del 50%) del peso en diciembre de 2023", considerada como 'una terapia de choque'" para "aproximar el valor del peso a su valor de mercado" con el fin de impulsar las exportaciones. El objetivo de la administración libertaria, según el CRS, era "evitar una depreciación más rápida del peso debido a la preocupación por la inflación y los próximos pagos de la deuda".

Respecto de la evolución de la deuda, explican que el Gobierno de Milei accedió a un programa de asistencia financiera de cuatro años por u$s20.000 millones con el FMI bajo el compromiso de "realizar la transición a un tipo de cambio totalmente determinado por el mercado", es decir, "un tipo de cambio flotante".

Como consecuencias de las primeras medidas, Argentina registró "un período de recesión económica en el primer semestre de 2024". Pero también aclaran que luego de esa instancia, las políticas de ajuste económico del presidente Milei "han mejorado algunas condiciones económicas en Argentina": el crecimiento repuntó, bajó la inflación y en 2024 se registró el primer superávit fiscal "en más de una década".

La motosierra sobre las cuentas públicas afectaron áreas sensibles como la educación, la salud y las jubilaciones. "Sindicatos, trabajadores de la educación superior, jubilados, personal sanitario y otros han organizado protestas y huelgas nacionales en respuesta a los recortes presupuestarios del gobierno", también señala el CRS y apunta que el desempleo "ha fluctuado" durante el mandato de Milei.

La presión electoral sobre el dólar y el salvataje de EEUU

Durante 2025, el valor del peso respecto del dólar "se vio sometido a una renovada presión en vísperas de las elecciones legislativas", contexto durante el cual el mandatario libertario "se enfrentó a una caída en la aprobación pública y a una creciente oposición en el Congreso argentino". Ese escenario generó alarma en los inversores, lo que generó que el BCRA debiera intervenir en los mercados para sostener el tipo de cambio.

Asfixiado por ese panorama, Argentina debió recurrir al swap con EEUU. El 9 de octubre de 2025, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció un swap de divisas. "Específicamente, el Departamento del Tesoro acordó comprar hasta u$s20.000 millones en pesos al Banco Central de Argentina a cambio de dólares estadounidenses, utilizando recursos del Fondo de Estabilización Cambiaria (FSE) del Departamento", recordaron.

Al respecto, señalan que "ni el Departamento del Tesoro ni el gobierno argentino han revelado públicamente los detalles del acuerdo, incluida su duración". De acuerdo al informe, para fines de octubre de 2025, el BCRA había intercambiado pesos por u$s2.500 millones a través de dicha línea. "Es inusual, pero no inédito, que el secretario del Tesoro utilice recursos del FSE para apoyar a gobiernos extranjeros", remarcan y ponen como ejemplo cuando Uruguay accedió en 2002 a un acuerdo crediticio de u$s1.500 millones.

Apoyo político a Milei, pero dudas por la sostenibilidad

Luego de recibir el apoyo económico de EEUU, Milei "superó las expectativas de algunas encuestadoras en las elecciones legislativas de mitad de período de octubre de 2025", lo que propició "un repunte del mercado" y, a nivel legislativo, una mayor representación de LLA en el nuevo Congreso: "LLA se convirtió en el bloque más grande en la Cámara de Diputados y el segundo en el Senado del nuevo Congreso argentino (constituido el 10 de diciembre), fortaleciendo su posición para impulsar la agenda legislativa de Milei con el apoyo de partidos aliados".

De todas maneras, aclaran que las protestas públicas contra la agenda de Milei continúan, mientras que avanzan las causas de corrupción que azotan al Gobierno que, a criterio del CRS, podrían "dificultar el avance de las políticas económicas de Milei". Ambos aspectos pueden presionar el devenir de la administración libertaria: "Con el peso rondando cerca del piso de la banda cambiaria y los pagos de la deuda pública que se prevé que aumenten en los próximos tres años, la administración de Milei puede enfrentar obstáculos adicionales para lograr reformas económicas".

Pero la investigación del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos también recalca que entre Milei y Trump hay buena sintonía, lo que podría aliviar cualquier escenario de dificultad. "El presidente Trump y el presidente Milei parecen compartir afinidades personales e ideológicas", señalan y recuerdan que ambos se reunieron personalmente en la Casa Blanca en dos ocasiones.

También mencionan declaraciones públicas del jefe económico de Trump en apoyo a las reformas argentinas. "El secretario Bessent argumentó que 'el éxito de la agenda de reformas de Argentina es de importancia sistémica, y una Argentina fuerte y estable que contribuya a consolidar un hemisferio occidental próspero redunda en el interés estratégico de Estados Unidos'", puntualizan.

El informe destaca que funcionarios estadounidenses se refirieron en diferentes oportunidades a la necesidad de contrarrestar la influencia de China en el país: "Según informes, funcionarios estadounidenses también han instado a la administración de Milei a priorizar la inversión estadounidense en sectores clave, como los minerales críticos y las telecomunicaciones, por encima de la de empresas con sede en China".

Críticas al swap en el Congreso de EEUU y riesgos económicos

Sin embargo, el análisis no elude la postura crítica de parte de otro sector de la política estadounidense sobre el swap. "Algunos congresistas han expresado diversas preocupaciones sobre la línea de swap de divisas extendida por la administración Trump a Argentina en octubre de 2025", ya que se trataría de políticas que "desfavorecen a los exportadores estadounidenses que compiten con Argentina en los mercados globales". Además remarcan que se utiliza dinero de los contribuyentes para financiar apoyo a terceros países que, en el caso de Argentina, han incumplido reiteradamente en los pagos de deudas.

Al mismo tiempo mencionan la postura de congresistas que señalan que "condicionar la asistencia financiera de Estados Unidos a ciertos resultados electorales equivale a ejercer una influencia indebida sobre una elección democrática extranjera". Y que el apoyo "beneficia indebidamente a inversores privados con intereses en activos argentinos". Aunque no lo citan de forma directa, la mención alude a Rob Citrone, cercano a Bessent.

Respecto al cumplimiento de la deuda, el informe del CRS indica que actualmente la principal fuente de divisas de Argentina "es el saldo restante de su línea de swaps de divisas con Estados Unidos" ya que "no cuenta con un superávit comercial sólido que genere entradas de divisas". "Si el gobierno de Milei se encuentra sin las divisas necesarias para pagar la deuda y mantener sus objetivos de política cambiaria, probablemente se enfrentará a decisiones políticas difíciles, como la de incumplir su deuda por décima vez o permitir una mayor flexibilidad en el valor del peso", advierten.

Frente a ese escenario, el gobierno libertario podría verse obligado a buscar otra vez apoyo financiero de Estados Unidos, el FMI u otros prestamistas oficiales. "Las perspectivas de obtener dicho apoyo son inciertas", mencionan y agregan: "La disposición del FMI a brindar apoyo adicional a Argentina es cuestionable dado el nivel de exposición que enfrenta a Argentina en relación con otros gobiernos de su región. Además, en agosto de 2025, Argentina solicitó, y el FMI le concedió, una exención por no alcanzar la meta de reservas internacionales establecida en el programa".

Como conclusión, la investigación del Congreso estadounidense considera que las reformas de Milei "han tenido resultados dispares". A nivel económico, la actividad "está creciendo, la inflación ha disminuido y el gobierno mantiene un superávit presupuestario", pero "el desempleo ha fluctuado y se han producido numerosas protestas contra los recortes de gastos del gobierno".

La palabra que utiliza la oficina del Congreso para definir el futuro de la estabilidad económica, de las políticas cambiarias de Milei y del pago de deuda es "duda". Lo mismo ocurre con el desenlace del programa con el FMI. "El gobierno de Trump ha utilizado la flexibilidad que le otorgó el Congreso para reforzar las reservas de divisas de Argentina, una medida que los miembros del Congreso han debatido. Queda por ver hasta qué punto el Congreso apoyará o se opondrá a las medidas del gobierno de Trump para brindar apoyo económico a Argentina", cierran.

