Arrancó la temporada de verano 2026: intenso movimiento en los principales destinos de la Argentina

La Costa Atlántica sigue concentrando un importante caudal de viajeros, pero los veraneantes también eligen Córdoba, Mendoza y el norte del país.

La autopista hacia Córdoba fue una de las más activas en las primeras horas del 2026.

Aún haciendo cuentas para poder disfrutar del verano 2026 en su plenitud, el turismo argentino continúa eligiendo destinos nacionales en los primeros meses del año y ya hay intensa actividad en autopistas, aeropuertos y hospedajes.

Una de las principales tendencias que se consolida este verano 2026 es la reserva de media duración, modificando la habitual conducta de reservar destinos por quincena. En ese marco, el fuerte movimiento turístico interno repercute en torno al 70% de las reservas en los principales destinos turísticos , según coinciden distintos organismos hoteleros.

Uno de los crecimientos exponenciales lo vivirá la provincia de Misiones , que se prepara para recibir un 20% más de viajeros que en la temporada 2025, luego de un año en el que solamente las Cataratas del Iguazú recibieron 1,5 millones de turistas.

La provincia de Córdoba es otro de los destinos más elegidos por los viajeros. “Los números son más que positivos. Después de un diciembre histórico este movimiento incesante que vemos por las rutas de la provincia nos entusiasma muchísimo”, aseguró Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo. En ese marco, en Villa Carlos Paz ya se registró una ocupación del 85% para Año Nuevo que ascendería al 95% durante enero. Las localidades de Nono, Santa Rosas de Calamuchita, Villa Las Rosas y Villa General Belgrano también tienen más de la mitad de su capacidad hotelera cubierta en el primer fin de semana del año.

La temporada también es promisoria en Mendoza. "Las perspectivas para el verano 2026 son mucho mejores que las del 2024 y del 2025. Hay una mayor tendencia de los argentinos a hacer turismo nacional", sostuvo la titular del Ente Mendoza Turismo, Gabriela Testa, quien destacó la conectividad y los paisajes mendocinos como atractivo para captar viajeros. En ese sentido, proyectó una ocupación mayor al 90% en la localidad de Malargüe para el segundo fin de semana de enero, cuando tenga lugar la Fiesta del Chivo.

Aún con caídas del 8% del mercado interno para el período diciembre-febrero, Bariloche tendrá un crecimiento sostenido en sus visitantes por un crecimiento interanual del 34% de los turistas extranjeros, principalmente brasileños y chilenos, según datos de Emprotur. Otro de los principales destinos rionegrinos, Las Grutas, ya muestra desde el 1° de enero bares y comercios colmados. Más al sur, en la ciudad chubutense de Puerto Madryn, el 80% de la capacidad hotelera ya está reservada para el verano 2026.

Costa Atlántica: repunte en la temporada 2026

La Costa Atlántica volvió a ser, una vez más, el principal destino elegido por los argentinos. Un estudio de Mercado Libre Inmuebles mostró que siete de las diez principales localidades buscadas para el verano 2026 correspondían a playas bonaerenses: Mar del Plata, Pinamar, Villa Gesell, San Bernardo, Mar Azul, Costa Esmeralda y Mar de las Pampas. Solo la ciudad de Buenos Aires se coló como un destino extraprovincial, ya que a los primeros puestos del ranking lo completan Pilar y Tigre.

El 75% de la ocupación proyectada en Mar del Plata para esta temporada implica una expectativa de repunte tras lo que fue el peor verano desde el 2004: según el INDEC, La Feliz recibió 2.954.758 viajeros en todo el 2025, el peor registro en 21 años.

mar de las pampas lugar.jpg Mar de las Pampas se consolida como destino bonaerense.

En ese marco, el Observatorio Argentino de Turismo de la Cámara Argentina de Turismo (CAT) ya relevó un alto nivel de ocupación la última semana del 2025, que representará el piso de lo que sobrevendrá en los próximos días. Las Gaviotas, Cariló y Mar de las Pampas ya están prácticamente completas en su capacidad hotelera. La llegada es sostenida en Pinamar y Costa Esmeralda, mientras que Ostende supera el 90% de ocupación. Por otro lado, el servicio de vuelos hacia Villa Gesell desde la ciudad de Buenos Aires ya no tiene pasajes disponibles para los primeros días del año.