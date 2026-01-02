Brasil: Año Nuevo trágico en San Pablo deja cuatro muertos y tres desaparecidos

Las celebraciones en las playas del estado más poblado del país terminaron con víctimas fatales y un fuerte despliegue de rescates, en medio de corrientes peligrosas.

En la costa paulista, los operativos de emergencia se intensifican cada fin de año por la costumbre de ingresar al mar durante la medianoche, una práctica que los rescatistas consideran de alto riesgo.

En los festejos de Año Nuevo en San Pablo, se registraon al menos cuatro muertos y tres desaparecidos. Es usual la práctica de recibir el año en medio de las olas en Brasil, lo que motiva a muchas personas a adentrarse por demás en el agua, durante la medianoche.

De acuerdo a un reporte del Departamento de Bomberos del estado de San Pablo, difundido este viernes, los fallecimientos por ahogamiento se produjeron durante la jornada del jueves en las ciudades costeras de Guarujá y Praia Grande, dos de los principales destinos turísticos del estado paulista.

Desde el Grupo de Bomberos Marítimo subrayaron que el operativo de control y prevención se reforzó especialmente durante la noche del 31 de diciembre. Solo en esa jornada se concretaron 122 rescates de personas que habían quedado atrapadas por las corrientes mientras se encontraban dentro del mar.

Las cifras oficiales dan cuenta de la magnitud del problema: a lo largo de 2025 se registraron 83 muertes por ahogamiento en las playas del estado , mientras que más de 4.000 bañistas lograron ser rescatados con vida por los equipos de emergencia.

El mes de diciembre concentró uno de los picos de actividad más altos del año. En ese período, los bomberos intervinieron en 582 operativos y asistieron a casi 700 personas en situación de riesgo , en un contexto marcado por la masiva afluencia de turistas y la peligrosidad del oleaje.

Encontraron muerto a un adolescente que había desaparecido en la playa de Copacabana

Un adolescente que había desaparecido el miércoles tras meterse al mar en la playa de Copacabana, en Rio de Janeiro, fue encontrado muerto en Lagoa de Cima, según confirmaron las autoridades brasileñas.

La víctima fue identificada como Fabio William Macedo Flores, oriundo de Campinas, San Pablo. El joven se encontraba junto a su padre sobre un colchón inflable cuando un fuerte oleaje lo volcó y cayeron al agua. El hombre logró nadar hasta la orilla y fue rescatado, pero su hijo fue arrastrado por la corriente y no volvieron a verlo.

Tras el operativo de búsqueda desplegado por los equipos de rescate donde se utilizaron aeronaves, motos acuáticas, equipos de buceo, botes inflables y drones, la noticia del hallazgo fue confirmada por el Departamento de Bomberos. Un grupo de pescadores vio el cuerpo, por lo que los rescatistas lo sacaron del agua y lo trasladaron al Instituto de Medicina Legal, donde se completarán las pericias correspondientes.