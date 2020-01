Boeing indemniza a líneas aéreas por el 737 Max y Aerolíneas espera turno

Pero todavía está pendiente una larga lista de empresas perjudicadas por los dos accidentes que protagonizaron en marzo de 2019 los 737 Max en Indonesia y Etiopía, que dejaron 346 muertos.

En la lista figuran compañías como Ryanair, Norwegian, United, China Eastern y Aerolíneas Argentinas, entre otras.

La compañía de bandera de la Argentina tiene cinco B-737 Max 8 en su flota, que fueron incorporados en noviembre de 2017. El 11 de marzo del año pasado, decidió “suspender temporalmente las operaciones comerciales”, según informó en un comunicado.

Desde entonces, tanto Aerolíneas Argentinas como el resto de las líneas aéreas que tienen ese tipo de aeronaves, vienen esperando el visto bueno de los organismos internacionales de seguridad aérea para reanudar los vuelos. Sin embargo, ese momento todavía no llegó, pese a los sucesivos anuncios del fabricante que lo daban como inminente.

Boeing intentó un cálculo teórico del impacto que sufren las empresas por cada día de avión en tierra. Y lo estimó en u$s200.000. Si bien la cifra sólo computa el lucro cesante, fue cuestionada por los expertos que la consideran “demasiado optimista”. No incluye gastos extra como mantenimiento, alquileres, repuestos, entre otros ítems. Aun así, para Aerolíneas Argentinas el cálculo mínimo sería de u$s60 millones aproximadamente en estos diez meses transcurridos desde marzo a diciembre de 2019.

La negociación de una compensación por parte de Boeing será una tarea a encarar para la nueva gestión en Aerolíneas Argentinas que preside Pablo Ceriani. El funcionario anticipó ayer en una entrevista que concedió a Página 12 que en 2020 la compañía necesitará u$s700 millones de subsidios del Tesoro Nacional para cubrir sus pérdidas operativas. “El financiamiento presupuestario será similar al que tuvo la compañía en 2019, pero este año sin maquillaje”, afirmó.

En ese marco, lo que pueda recuperar por las pérdidas provocadas por los 737 Max será relevante para la empresa. Y habrá que ver cuánto podría agregarse a lo largo de 2020, según cuando se pueda normalizar la utilización de los aviones. Si es que sucede o si se cumplen los pronósticos pesimistas de algunos expertos que consideran que el 737 Max es “irrecuperable” porque ha perdido el factor más importante para un transporte de su tipo: la confianza.

Con el paso de los meses, algunas compañías anunciaron su decisión de iniciar demandas contra Boeing por las pérdidas que les provoca no poder volar los aviones y también por no recibir las entregas pendientes, ya que el fabricante ralentizó la producción hasta nuevo aviso, aunque no se descarta que la suspenda totalmente. En los Estados Unidos estiman en u$s9.000 millones las pérdidas de Boeing, según Reuteres. La cotización no ha dejado de caer desde que comenzó la crisis del 737 Max.

En cambio, no está tan claro el impacto en cada compañía, ya que esto depende de muchos factores. En primer lugar de la cantidad de aviones de ese modelo en su flota.

Turkish tiene 24 aparatos, entre los parados y los que nunca recibió y que debían entregarle durante 2019. Esto limitó significativamente sus operaciones comerciales, argumentó al informar el acuerdo a la Bolsa de Estambul.

Southwest Airlines cerró un trato confidencial con Boeing, para trascendió que ronda los u$s830 millones.

Icelandair también llegó a un acuerdo (cuyo monto no trascendió) con Boeing, dado que estima que no habrá una solución para la crisis del 737 Max hasta mayo de 2020. En tanto, además de dinero negocia incorporar a su flota mayor cantidad de aviones B-757.