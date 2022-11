Nueva emisión de bonos verdes para proyectos de energías renovables

Genneia, líder en generación de energías renovables, anunció el lanzamiento de la reapertura de las Obligaciones Negociables Clase XXXV y nuevas Obligaciones Negociables Clase XXXVII en el mercado local.

Se indicó que será por un monto a emitir en conjunto de US$ 40 millones, ampliable hasta US$ 80 millones. La nueva Obligación Negociable (ON) se trata del séptimo instrumento de la compañía calificado como bono verde.

La licitación de las Obligaciones Negociables en el mercado local se llevará a cabo el 9 de noviembre y lo recaudado será destinado a financiar la construcción de los proyectos eólicos La Elbita I & La Elbita II en la provincia de Buenos Aires y el proyecto solar Tocota III en la provincia de San Juan.

Estas ON ingresarán al panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables (SVS) de ByMA, la bolsa de valores local que nuclea a los principales actores del mercado de capitales, y está dirigido a "cualquier inversor –personas o instituciones- dispuesto a obtener rentabilidad a la vez que contribuir a brindar soluciones ambientales".

Estos instrumentos son dólar-linked, es decir, se encuentran denominados en dólares y serán integrados en pesos al tipo de cambio inicial.

Otras características de las ON son:

La ON Clase XXXV Adicionales: tiene una tasa de interés fija del 0%, pagadera trimestralmente, bullet, con vencimiento en diciembre 2024 y se licitará por precio.

La ON Clase XXXVII tendrá una tasa de interés fija a licitar, pagadera trimestralmente, amortizable en tres cuotas iguales a partir del mes 42, 45 y 48 y con vencimiento en el mes 48.

Se precisó que, en esta operatoria, el Banco Macro actúa como Organizador, mientras que Macro Securities, Banco Santander, BBVA, Banco Patagonia, BACS, Balanz, Facimex, MAX y TPCG actúan como Colocadores.

“Tras liderar la colocación de Bonos Verdes en Argentina en 2021, continuamos apostando por nuevas inversiones en energías renovables y a la inversión productiva en el país, con proyectos que ayudan a la transición energética”, manifestó Carlos Palazón, CFO de la empresa.