Fórmula 1: Franco Colapinto busca meterse en la pelea en la clasificación del GP de Barcelona

El piloto argentino quiere revertir la complicada jornada que tuvo en Mónaco. En las prácticas libres consiguió superar a su compañero de equipo.

La Fórmula 1 vive este sábado una jornada decisiva en el Gran Premio de Barcelona , donde se desarrolla la clasificación que definirá la grilla de partida para la séptima carrera de la temporada. En ese contexto, Franco Colapinto intenta dar un paso adelante con Alpine y consolidar las buenas sensaciones que mostró durante las prácticas libres.

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El piloto argentino llegó al circuito de Catalunia con expectativas renovadas luego de un fin de semana complicado en Mónaco , donde no logró acercarse a la zona de puntos. Sin embargo, las primeras señales en suelo español fueron alentadoras, ya que consiguió superar a su compañero de equipo, Pierre Gasly , en ambas sesiones del viernes.

Mientras tanto, la escudería francesa recibió una noticia positiva luego de que la FIA restituyera a Gasly el tercer puesto obtenido en el Principado tras una revisión posterior a la competencia.

La clasificación arrancó este sábado con una intensa actividad en pista . Los primeros en salir fueron los representantes de Haas , Aston Martin y Williams , en una sesión marcada por la preocupación de los equipos respecto de la elevada degradación de los neumáticos.

Esa situación llevó a varias escuderías a analizar estrategias alternativas, incluyendo la posibilidad de realizar un único intento rápido para preservar juegos de compuestos blandos de cara a las instancias decisivas.

En los primeros minutos de la Q1, Carlos Sainz sorprendió al ubicarse en la cima de la tabla con un registro de 1:18.107 al volante de su Williams.

Buen arranque de Franco Colapinto

Poco después llegó el turno de los pilotos de Alpine. Tanto Franco Colapinto como Pierre Gasly completaron sus primeros giros cronometrados y mostraron rendimientos muy parejos.

El argentino cerró su primera vuelta rápida con un tiempo de 1:17.225, ubicándose provisionalmente en la undécima posición. Gasly, por su parte, registró 1:17.080, apenas 145 milésimas más veloz que su compañero.

La diferencia mínima entre ambos reflejó la igualdad que existe dentro del equipo francés durante este fin de semana, con un claro crecimiento del piloto argentino.

Alpine pelea por superar el corte

Con el paso de los minutos y la mejora progresiva de la pista, el resto de los pilotos comenzó a rebajar sus tiempos y los representantes de Alpine retrocedieron en la clasificación provisional.

A falta de seis minutos para el final de la Q1, Gasly ocupaba la 13ª posición, mientras que Colapinto aparecía 14°, ambos todavía dentro de la zona de clasificación, aunque con una ventaja muy ajustada respecto de sus perseguidores.

La pelea se concentró especialmente con los pilotos de Haas y Williams, equipos que compiten de manera directa con la escudería francesa en la mitad de la tabla.

Tras completar sus primeros intentos, los dos corredores ingresaron nuevamente a boxes para preparar una última salida a pista, donde buscarán mejorar sus registros y asegurar el pase a la siguiente instancia de la clasificación.

Con varios pilotos separados por apenas unas décimas, la definición promete ser una de las más ajustadas del fin de semana en el circuito catalán.