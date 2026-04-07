BTS llega a la Argentina: todo sobre los shows, venta de entradas y los valores + Seguir en









El grupo de pop coreano se presentará en el Estadio Único de La Plata el próximo octubre con una doble fecha confirmada.

“BTS, acrónimo de Bangtan Sonyeondan o ‘Beyond the Scene’, es una boyband surcoreana nominada al GRAMMY que conquistó a millones de fans en todo el mundo desde su debut en junio de 2013.

La banda coreana BTS llega a Argentina con dos funciones en el Estadio Único de La Plata los días 23 y 24 de octubre, producidos por DF Entertainment. El proceso de compra inicia este martes 7 de abril a partir de las 10:00 horas, a través de la cuenta oficial de All Access con todos los medios de pago. La venta general se habilitará este viernes 10, en el mismo horario.

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“BTS, acrónimo de Bangtan Sonyeondan o ‘Beyond the Scene’, es una boyband surcoreana nominada al GRAMMY que conquistó a millones de fans en todo el mundo desde su debut en junio de 2013. Sus integrantes son RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook”, expresó la página oficial de All Access.

El registro previo en Weverse es obligatorio para los poseedores de la membresía GLOBAL, el cual venció el jueves 2 de abril a las 16:00. Sin este paso, no será posible acceder a la fila virtual. Al iniciar la compra, es importante recordar tener a mano tu código de ARMY MEMBERSHIP de 9 dígitos (inicia con BA) para habilitar la adquisición de tickets.

BTS inicia su gira: llega a Argentina BTS inicia su gira más masiva hasta la fecha, con una hoja de ruta que incluye 80 shows en 34 regiones del mundo. El tour 2026-2027 destaca por su despliegue técnico: un escenario central de 360 grados diseñado para maximizar la capacidad de los recintos y ofrecer una experiencia de proximidad única entre el grupo y su audiencia.

El fenómeno BTS no se detiene: el grupo surcoreano ya colgó el cartel de sold out en 41 fechas a través de Estados Unidos y Europa, movilizando a casi 2,4 millones de fans. El furor obligó a la producción a añadir conciertos adicionales en Las Vegas, Tampa y Stanford. El tour, que marca el reencuentro de los siete integrantes en los escenarios tras el éxito de 2021-2022, comenzará oficialmente en Goyang el 9 de abril. Tras su etapa americana, la banda continuará su recorrido por los continentes asiático y australiano.

BTS - courtesy of HYBE (1) BTS inicia su gira más masiva hasta la fecha, con una hoja de ruta que incluye 80 shows en 34 regiones del mundo. Fechas latinoamericanas - BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ Viernes 2 de Octubre — Bogotá, CL — Estadio Nemesio Camacho El Campín

Sábado 3 de Octubre — Bogotá, CL — Estadio Nemesio Camacho El Campín

Viernes 9 de Octubre — Lima, PE — Estadio San Marcos

Sábado 10 de Octubre — Lima, PE — Estadio San Marcos

Viernes 16 de Octubre — Santiago, CL — Estadio Nacional

Sábado 17 de Octubre — Santiago, CL — Estadio Nacional

Viernes 23 de Octubre — Buenos Aires, AR — Estadio Único de La Plata

Sábado 24 de Octubre — Buenos Aires, AR — Estadio Único de La Plata

Miércoles 28 de Octubre — São Paulo, BR — Estádio do MorumBIS

Viernes 30 de Octubre — São Paulo, BR — Estádio do MorumBIS

Sábado 31 de Octubre — São Paulo, BR — Estádio do MorumBIS Estos son los precios de las entradas para ver a BTS Cabecera Norte y Sur: $225.000 + 15% SC (cargo por servicio)

Campo: $355.000 + 15% SC (cargo por servicio)

Platea A y B: $390.000 + 15% SC (cargo por servicio)

Platea Preferencial A y B: $425.000 + 15% SC (cargo por servicio)

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