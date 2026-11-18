Franco Flexas, jefe comunal de General Viamonte, inició un recorrido de más de 350 kilómetros que estima completar en unos 20 días. En diálogo con Ámbito, explicó que busca mostrar qué puede ofrecerle a la provincia y diferenció su propuesta de los tradicionales timbreos políticos: "No son reuniones de 15 minutos pactadas, son reales".

Franco Flexas decidió poner en marcha su proyecto para competir por la gobernación bonaerense en 2027 con una iniciativa que busca diferenciarse de las habituales recorridas de campaña: caminar más de 350 kilómetros desde Los Toldos hasta La Plata , detenerse en pueblos y ciudades del interior y conversar con sus habitantes sin horarios ni encuentros previamente acordados.

El intendente de General Viamonte , de extracción radical, comenzó la travesía el martes y calcula que le demandará alrededor de 20 días. En diálogo con Ámbito , mientras recuperaba señal de celular al entrar en la zona de Máximo Fernández, explicó que la caminata forma parte de su presentación como candidato y apunta a mostrar cuál es su principal propuesta para gobernar la provincia: recuperar la cercanía entre la política y los bonaerenses .

"Esto tiene que ver con haber pensado la candidatura a gobernador y mostrar qué puedo ofrecerles a los bonaerenses: recorrer, caminar las calles, escuchar, como hice en Viamonte. Surgió esta idea, que muestra lo que pude hacer: estar cerca de la gente, escuchar qué pasa, qué siente. Eso es lo importante para después poder solucionar los problemas ", sostuvo.

El dirigente planteó que existe una distancia creciente entre quienes toman las decisiones en la capital provincial y las necesidades cotidianas de los habitantes del interior. "En La Plata se toman decisiones que cada vez están más alejadas de la gente, y eso lo siente la gente. Frente a esa lejanía vengo a proponer estar más cerca, que es lo que tenemos que hacer los políticos", afirmó.

La propuesta, según explicó, no se limita a una acción de visibilidad electoral. Flexas pretende que el recorrido funcione como una primera instancia de escucha antes de elaborar un programa de gobierno. "Quiero salir de la lógica de hablar y traer recetas. Primero escuchar y después plantear soluciones. Porque lo que yo puedo pensar hoy puede estar alejado de lo que, en realidad, la gente luego me plantee. Nunca se habla del bonaerense ni de sus problemas. Necesitamos soluciones bonaerenses para los bonaerenses, escuchando ", remarcó.

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Una recorrida sin reuniones pactadas

Flexas detalló a este medio que tiene previsto caminar entre 15 y 30 kilómetros por día. La hoja de ruta contempla distintas localidades del noroeste bonaerense: después de Máximo Fernández, su intención era terminar la jornada en La Limpia, continuar este jueves hacia Bragado y luego pasar por Alberti y Chivilcoy, antes de seguir rumbo a la capital provincial.

"Por supuesto que no voy a recorrer los 135 distritos bonaerenses, pero si unos cuantos", recalcó. La dinámica que propone es detenerse en cada pueblo y ciudad para conversar con sus habitantes. No habrá encuentros organizados de antemano ni un tiempo establecido para cada charla. "Una vez que llego a cada ciudad o pueblo, me contacto con los vecinos. Nos ponemos a charlar, los voy parando, les pregunto si quieren conversar, qué sienten, cuáles son sus problemas. Es ir a escuchar", describió.

En ese punto, buscó diferenciar su iniciativa de los timbreos que caracterizaron las campañas de Cambiemos y el PRO. "Esto no tiene nada que ver con los timbreos del PRO. Es ir a cada pueblo sin límite de tiempo. No son reuniones de 15 minutos pactadas, son reales. Es la única manera de que el vecino afloje y cuente qué espera de nosotros, qué necesita", explicó.

El recorrido contará con un equipo que filmará y registrará las distintas etapas para compartirlas en las redes sociales. Flexas quiere que los bonaerenses puedan seguir la experiencia y, al mismo tiempo, dejar constancia de que efectivamente realiza el trayecto a pie. "Voy acompañado de un equipo que va registrando lo que hacemos para mostrarlo en redes y que lo crean, porque si no van a decir que lo hago en auto. Quiero mostrar la experiencia y que la vivan conmigo", señaló.

Sobre la exigencia física que implica caminar durante varias semanas, el intendente aseguró que está preparado. Contó que practicó deportes durante su juventud y que actualmente mantiene una rutina de actividad física, con salidas para correr y entrenamiento en el gimnasio.

Candidato a gobernador, pero aún no definió por qué partido

Aunque su pertenencia política es radical, Flexas dejó abierta la posibilidad de competir por otro espacio en 2027. La definición, explicó, dependerá de cómo se configure el escenario electoral y de las reglas de juego que todavía no están establecidas.

"Estoy lanzado como gobernador. Soy afiliado a la UCR, pero como todavía no están las reglas del juego, veremos por qué partido. Hoy prefiero estar más conectado con la gente, quiero representar los intereses de los vecinos. Lo electoral vendrá después", sostuvo en la entrevista con Ámbito.

El jefe comunal planteó que su prioridad inmediata no es discutir alianzas ni candidaturas, sino construir un vínculo con los bonaerenses a partir de sus demandas. Por eso, anticipó que, una vez finalizada la caminata, se tomará un tiempo para procesar lo recogido durante el recorrido y evaluar los pasos siguientes.

"Una vez que termine el recorrido, vamos a reflexionar sobre todo esto y ver cómo seguir", adelantó.

La propuesta de Flexas tiene como uno de sus ejes reivindicar la experiencia de gestión en los municipios del interior y trasladarla a una eventual administración provincial. El intendente considera que gobernar una localidad chica le permitió conocer de cerca las necesidades de los vecinos y que esa perspectiva puede aportar otra mirada sobre la provincia.

"Ya sé lo que van a decir. ¿Cómo alguien que gobernó un pueblo chico va a gobernar la provincia más grande del país? Para mí es al revés. Lo que la provincia necesita es justamente alguien que venga de un lugar como este", había planteado en el video con el que presentó la iniciativa.

En ese sentido, cuestionó que muchas veces la gestión pública termine reduciendo a los habitantes a estadísticas, sin contemplar sus historias y necesidades particulares. "En un pueblo nadie es un número. Cada uno tiene nombre y apellido", sostuvo.

Aunque durante su presentación también hizo una referencia al gobernador, Axel Kicillof, al señalar que "el que gobernó un lugar chico conoce mejor la realidad que el que la mira desde una oficina en La Plata", Flexas buscó poner el foco de su lanzamiento en la cercanía con los vecinos y en la necesidad de escuchar antes de diseñar respuestas para los problemas bonaerenses.

Flexas llegó a la intendencia de General Viamonte en 2015, como candidato de Cambiemos, y fue reelecto en 2019 y 2023, en ambas oportunidades frente a postulantes del peronismo. Actualmente transita su tercer mandato consecutivo, pero no podrá buscar una nueva reelección en 2027 por la ley bonaerense que limita la continuidad de los intendentes en sus cargos.

Con ese horizonte, el dirigente radical comenzó a caminar hacia La Plata. Su desafío ahora será convertir las conversaciones que mantenga en el camino en una propuesta política con proyección provincial. Por lo pronto, eligió que su primer mensaje de campaña no sea un acto ni una presentación partidaria, sino una caminata para escuchar.