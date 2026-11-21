La canasta relevada acumuló una suba del 0,9% en noviembre. Panificados, lácteos y carnes explicaron el 90% del incremento de la última semana.

Los alimentos y bebidas aumentaron un 0,3% en la tercera semana de noviembre, frente al 0,8% de la medición anterior.

Los precios de alimentos y bebidas aumentaron un 0,3% en la tercera semana de noviembre , por debajo del 0,8% registrado en la medición anterior, según el relevamiento de la consultora LCG . Aunque el rubro encadenó dos semanas de subas, el último dato mostró una moderación y llevó el incremento acumulado del mes al 0,9% .

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La secuencia de noviembre comenzó con una caída del 0,2%, que había interrumpido ocho semanas consecutivas de aumentos. Después llegó el rebote de la segunda semana y, en la tercera, una suba de menor intensidad.

La desaceleración también se reflejó en el indicador de mayor plazo: la inflación promedio de las últimas cuatro semanas se ubicó en el 1,2% , una baja de 0,2 puntos porcentuales frente al informe previo. Así, continuó la moderación desde el pico del 4,4% registrado a mediados de octubre.

El relevamiento permite seguir la evolución de una parte importante del gasto de los hogares, aunque sus resultados corresponden a la canasta que monitorea LCG y no equivalen al IPC general que publica el INDEC .

Los productos de panificación, cereales y pastas encabezaron los incrementos, seguidos por lácteos y huevos . Las variaciones semanales fueron las siguientes:

Productos de panificación, cereales y pastas: 0,83%.

0,83%. Lácteos y huevos: 0,70%.

0,70%. Azúcar, miel, dulces y cacao: 0,54%.

0,54%. Verduras: 0,33%.

0,33%. Frutas: 0,27%.

0,27%. Comidas listas para llevar: 0,22%.

0,22%. Carnes: 0,20%.

0,20%. Aceites: 0,09%.

0,09%. Condimentos y otros productos alimenticios: -0,06%.

-0,06%. Bebidas e infusiones para consumir en el hogar: -0,33%.

Por su peso dentro de la canasta, panificados, lácteos y carnes explicaron en conjunto el 90% de la suba semanal. Los productos de panificación, cereales y pastas aportaron 0,12 puntos porcentuales; los lácteos y huevos, 0,09; y las carnes, 0,06.

Las bajas en bebidas e infusiones y en condimentos, en cambio, compensaron parcialmente los aumentos del resto de las categorías.

Casi nueve de cada diez precios no tuvieron cambios

Otro de los resultados destacados del informe fue que casi el 90% de los productos relevados mantuvo sus precios constantes durante la semana.

Sin embargo, entre los artículos que sí modificaron sus valores hubo movimientos más dispares. LCG advirtió que las variaciones presentaron mayor dispersión y aumentos extremos más elevados que en la semana anterior.

Esto significa que la desaceleración del promedio convivió con subas puntuales pronunciadas: la mayoría de los precios permaneció estable, pero algunos productos registraron ajustes de mayor magnitud.

Cómo evolucionaron los precios en las últimas cuatro semanas

En el promedio de las últimas cuatro semanas, condimentos y otros productos alimenticios encabezaron las subas, con un 4,2%, pese a la leve baja que mostraron en la medición más reciente.

Les siguieron los productos de panificación, cereales y pastas, con un 2,4%, y las bebidas e infusiones para consumir en el hogar, con un 2,3%. Los lácteos y huevos registraron un incremento del 1,7%, mientras que las carnes avanzaron un 0,7%.

En sentido contrario, se observaron retrocesos en verduras (-1,2%), aceites (-0,8%) y azúcar, miel, dulces y cacao (-0,6%).

Los panificados y las bebidas fueron las categorías de mayor incidencia en ese indicador, con aportes de 0,35 y 0,33 puntos porcentuales, respectivamente.