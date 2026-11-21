Las tasas de interés muestran diferencias importantes entre ambas inversiones y elegir bien puede cambiar cuánto ganan los ahorristas.

El plazo fijo y las cauciones bursátiles compiten por los pesos de quienes buscan obtener mayores rendimientos.

Con las tasas de interés en baja contra la inflación , muchos argentinos buscan alternativas para hacer rendir sus ahorros sin correr grandes riesgos. Aunque el plazo fijo sigue siendo una de las opciones más conocidas, las cauciones bursátiles ganan terreno entre quienes quieren obtener ganancias sin dejar sus pesos inmovilizados durante demasiado tiempo.

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La diferencia entre ambas inversiones puede ser importante, especialmente cuando se trata de montos elevados. Por eso, conocer cuánto paga cada una resulta fundamental antes de tomar una decisión.

Las cauciones bursátiles funcionan de manera bastante sencilla: una persona presta dinero a través del mercado financiero y recibe intereses a cambio. La operación cuenta con títulos que quedan como garantía y permite elegir plazos mucho más cortos que los de un depósito bancario.

Las cauciones bursátiles permiten invertir desde un solo día y obtener intereses según el plazo elegido.

En la rueda del 17 de noviembre de 2026, las tasas utilizadas como referencia fueron del 20,2% anual a un día, 21% a siete días y 22,5% a 30 días . Con una inversión inicial de $1.000.000, las ganancias aproximadas serían las siguientes:

Estos montos corresponden a rendimientos brutos y no incluyen las posibles comisiones de la operación. Además, las tasas cambian diariamente, por lo que una caución renovada al vencimiento puede ofrecer una ganancia diferente.

a 30 días: $18.493 de intereses, con una tasa del 22,5%

a 7 días: $4.027 de intereses, con una tasa del 21%

a 1 día: $553 de intereses, con una tasa del 20,2%

La principal ventaja aparece para quienes necesitan tener su dinero disponible en pocos días. En lugar de esperar un mes completo, pueden realizar operaciones de apenas 24 horas y volver a invertir cuando lo consideren conveniente.

Plazo fijo tradicional: la gran brecha de tasas entre los bancos grandes y las entidades chicas

Los bancos muestran diferencias importantes en los intereses que ofrecen por mantener el dinero depositado durante 30 días. Mientras algunas entidades financieras más pequeñas llegan a pagar una Tasa Nominal Anual (TNA) del 24%, otras apenas alcanzan el 17%.

Con las tasas informadas al Banco Central en noviembre de 2026, una inversión de $1.000.000 durante un mes deja ganancias muy distintas según la entidad elegida.

Entre las opciones con mayores rendimientos aparecen Banco Bica, Banco CMF, Banco de Comercio, Banco Meridian y Reba, que ofrecen una TNA del 24%. En estos casos, los intereses alcanzan aproximadamente los $19.726.

Por su parte, Banco Provincia paga un 21% anual, equivalente a $17.260 por cada millón invertido. Banco Macro ofrece un 19,5%, con una ganancia de $16.027, mientras que Banco Nación tiene una tasa del 19,25%, que permite obtener $15.822.

También hay diferencias entre otras entidades conocidas. Banco Galicia ofrece un 18,25%, Santander un 18% y BBVA un 17%, con rendimientos mensuales de $15.000, $14.795 y $13.973, respectivamente.

Al comparar las alternativas, un depósito bancario al 24% supera a una caución de 30 días al 22,5% por unos $1.233. Sin embargo, frente a la tasa del Banco Nación, esa misma operación bursátil permite ganar alrededor de $2.671 adicionales.

Las tasas de los bancos presentan diferencias que pueden modificar considerablemente la ganancia de un depósito a 30 días. Freepik

La letra chica: comisiones, liquidez y el verdadero costo de inmovilizar el dinero

Aunque las ganancias son importantes, hay otros aspectos que conviene tener en cuenta antes de invertir. Uno de ellos es la disponibilidad del dinero, ya que ambas opciones tienen condiciones diferentes.

El plazo fijo tradicional exige mantener los pesos depositados durante un mínimo de 30 días. Durante ese período no se pueden retirar, pero la ventaja es que la tasa queda establecida desde el comienzo, independientemente de lo que ocurra en el mercado.

Las cauciones, en cambio, permiten elegir períodos mucho más breves. Esto resulta útil para quienes necesitan utilizar sus ahorros próximamente, aunque el capital también queda comprometido hasta el vencimiento de cada operación.

Otro detalle importante son las comisiones. Mientras que constituir un depósito bancario tradicional no tiene costos adicionales, las operaciones bursátiles pueden incluir cargos del bróker, derechos de mercado e impuestos sobre esos conceptos. Por eso, la ganancia final puede ser menor que la calculada únicamente con la tasa de interés.

También existen diferencias respecto de la seguridad. Los depósitos bancarios pueden contar con la cobertura del sistema de garantía de depósitos, mientras que las cauciones utilizan títulos como respaldo y operan dentro del sistema de garantías del mercado.

Para quienes pueden dejar sus pesos quietos durante un mes, las entidades que ofrecen tasas cercanas al 24% presentan rendimientos más atractivos frente a una caución al 22,5%. En cambio, si la prioridad es recuperar el dinero en pocos días, las operaciones bursátiles ofrecen mayor flexibilidad, sin necesidad de comprometer los ahorros durante 30 días.