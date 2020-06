Canje: temen que cambio en CAC perjudique a emergentes

Más allá de la pandemia, el canje de la deuda no acapara la atención de los mercados internacionales como en 2005, no solo por su menor magnitud sino también porque existe cierto cansancio con el recurrente caso argentino. Sin embargo, hay algunas claves que sí captan el interés de la comunidad financiera internacional y no pasan solo por el porcentaje de quita final.