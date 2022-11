Pequeños países insulares y naciones africanas levantaron la voz contra las petroleras

Los pequeños estados insulares ya azotados por tormentas oceánicas cada vez más violentas y el aumento del nivel del mar pidieron a las petroleras que desembolsen parte de sus enormes ganancias recientes, mientras que los estados africanos en desarrollo solicitaron más fondos internacionales.

"La industria del petróleo y el gas sigue generando casi u$s3.000 millones diarios en ganancias", dijo Gaston Browne, primer ministro de Antigua, al hablar en la conferencia en nombre de la Alianza de Pequeños Estados Insulares.

"Ya es hora de que estas empresas paguen un impuesto global al carbono sobre sus ganancias como fuente de financiación de pérdidas y daños", dijo y agregó: "Mientras ellos se benefician, el planeta arde".

Los comentarios reflejaron la tensión en las negociaciones climáticas internacionales entre los estados ricos y pobres, mientras los delegados asistían al segundo día completo de la conferencia de dos semanas en el balneario de Sharm el-Sheikh.

El presidente de Senegal, Macky Sall, dijo que las naciones pobres en desarrollo de África necesitan más fondos para adaptarse al cambio climático, al tiempo que se resistían a los llamados a abandonar de inmediato los combustibles fósiles, ya que podría socavar su crecimiento económico.

"Seamos claros, estamos a favor de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero los africanos no podemos aceptar que se ignoren nuestros intereses vitales", señaló.

El presidente de Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, dijo que los gobiernos occidentales se apresuraron a desviar miles de millones de dólares a la guerra en Ucrania, pero están tardando en gastar en el cambio climático.

"No es ningún secreto que la financiación climática no ha alcanzado el objetivo. Muchas naciones desarrolladas consideran adecuado esperar sus contribuciones financieras climáticas, pero estos países también están en ambos lados de la guerra de Ucrania y parecen no tener reparos en gastar en una guerra".

Decenas de otros jefes de estado y de gobierno tenían previsto hablar durante el día, aunque muchos de los mayores contaminadores del mundo, incluidos Estados Unidos, China e India, no estaban en la agenda del martes.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no llegará hasta la próxima semana, pero su delegación inauguró su pabellón en la sede de la COP27 el martes y el enviado especial John Kerry ya estaba haciendo rondas.

El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió este lunes que la humanidad se enfrenta a un escenario en el cual las opciones son "cooperar o morir" ante el calentamiento global y destacó que se trata de consolidar "o un pacto por la solidaridad climática, o un pacto por el suicidio colectivo",